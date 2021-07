Actorul Wentworth Miller, starul din 'Prison Break', a fost diagnosticat cu autism

Printr-o postare pe Instagram, actorul Wentworth Miller, în vârstă de 49 de ani, a dezvăluit că în toamna lui 2020 a fost diagnosticat cu autism, scrie Daily Mail. El a jucat rolul lui Michael Scofield în serialul 'Prison Break'.

'Toamna aceasta marchează un an de când am primit diagnosticul meu informal de autism. Precedat de un autodiagnostic. Urmat de un diagnostic formal', a scris actorul Wentworth Miller pe Instagram.

El a mai precizat că 'a fost un proces lung, defectuos, care avea nevoie de actualizare. Sunt un bărbat de vârstă mijlocie, nu un copil de 5 ani. Recunosc că accesul la un diagnostic este un privilegiu de care mulți nu se bucură'.

Diagnosticul formal a fost 'un șoc', deși el a avut anterior o bănuială.

"...being autistic is central to who I am. To everything I've achieved/articulated." Powerful words from acclaimed actor and Prison Break star @wentworthmiller: https://t.co/PdUxPD7I92