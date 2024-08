Actorul Michael Madsen, arestat pentru acte de violență domestică

Actorul american Michael Madsen (66 de ani), cunoscut pentru rolurile din Kill Bill sau Reservoir Dogs, a fost arestat în California, fiind acuzat de violență domestică asupra soției sale, DeAnne (64 de ani).

Anchetatorii au fost chemați în Malibu, weekendul trecut, din cauza unei dispute familiale, potrivit unei declarații a Poliției din Los Angeles, publicate de ”Entertainment Weekly”, notează Der Standard.

Departamentul șerifului din comitatul Los Angeles a declarat că o femeie a susținut că ”soțul ei a împins-o și a încuiat-o afară din locuința lor”.

Madsen a fost ulterior eliberat din arest, în baza unei cauțiuni de 20.000 de dolari. Actorul, în vârstă de 66 de ani, nu a comentat public această problemă.

”Ancheta este în curs de desfășurare și va fi transmisă la sediul Curții Superioare Van Nuys pentru a fi depusă”, a declarat departamentul șerifului, citat de BBC, care subliniază că declarația nu a furnizat alte detalii.

Altfel, un reprezentant al actorului Michael Madsen a afirmat într-o declarație pentru site-ul Variety că ”a fost o neînțelegere între Michael și soția sa care sperăm să se rezolve pozitiv pentru amândoi”. Cei doi sunt căsătoriți din 1996 și au avut împreună trei fii. Fiul lor, Hudson, a murit în ianuarie 2022, prin sinucidere.

Aceasta nu este prima întâlnire a lui Madsen cu legea. În urmă cu aproape cinci ani, Madsen a pledat neîntemeiat pentru infracțiunea de conducere în stare de ebrietate care rezultă dintr-o arestare din 2019, după ce a intrat cu Land Rover-ul său într-un stâlp din Malibu, scrie FoxNews.

La momentul respectiv, el a fost condamnat la patru zile de închisoare și cinci ani de probațiune.

Cum sunt reglementate agresiunile domestice

Acuzațiile de agresiune domestică sunt reglementate de secțiunea 243(e) din Codul penal al Californiei și reprezintă una dintre cele mai frecvente forme de acuzații legate de violența domestică în comitatul Los Angeles.

În general, aceasta este definită ca orice utilizare intenționată și ilegală a forței sau a violenței împotriva unei alte persoane.

În acest caz de violență domestică, presupusa victimă poate fi actualul sau fostul soț, logodnicul, concubinul, persoana cu care inculpatul se întâlnește în prezent sau anterior sau părintele copilului dumneavoastră.

Această infracțiune de violență domestică este considerată, de obicei, o acuzație mai puțin gravă decât secțiunea 273.5 din Codul penal al Californiei - vătămarea corporală a unui soț.

În temeiul acestei secțiuni din Codul penal, ați putea fi arestat pentru violență domestică (cunoscută și sub denumirea de violență conjugală) dacă: folosiți orice tip de forță, indiferent cât de ușoară este, nu sunt necesare leziuni vizibile, susține avocatul Eisner Gorin.

Michael Madsen, ”băiatul rău” din filme

Actorul, care interpretează adesea răufăcători, este cunoscut mai ales pentru colaborarea sa cu regizorul Quentin Tarantino. A apărut în filmele acestuia ”Reservoir Dogs”, ”Kill Bill”, ”The Hateful Eight” și ”Once Upon a Time in Hollywood”, printre altele.

De asemenea, a avut roluri în ”Thelma & Louise”, ”Wyatt Earp - The Life of a Legend”, ”By Their Own Rules” și ”James Bond 007 - Die Another Day”.

