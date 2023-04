Abuzul în serviciu a fost votat fără prag

S-au înregistrat 168 de voturi pentru, 75 - împotrivă şi 20 de abţineri. Proiectul introduce, între altele, un articol nou, care a fost controversat, referitor la înregistrările obţinute din activităţi specifice culegerii de informaţii.

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a declarat după vot:

„V-am spus că această problemă este controversată, că nu există 3 juriști care să cadă de acord asupra ei, că nici deciziile Curții Constituționale n-au mers până la capăt să spună: „da, e nevoie de un prag, punem această prescripție în dispozitiv și pragul trebuie să fie de această valoare”. Decizia lasă, oarecum, larghețe parlamentarilor să decidă, ceea ce s-a și întâmplat.”

Cătălin Predoiu susține că proiectul Ministerului Justiției, de la bun început, nu stabilea un prag:

„Proiectul nu a avut prag de la bun început. Cu privire la consultări, noi am avut dezbateri publice de peste un an de zile, n-am refuzat nicio dezbatere și am rămas întotdeauna disponibil pentru orice fel de discuție. Cât despre rotativă, această procedură politică se va desfășura pe baza unui protocol politic încheiat între partide. Eu sunt jurist, nu pot să comentez ceva ce nu am văzut. În mod cert, mă voi alinia deciziilor pe care le vor lua reprezentanții coaliției.”

Ce mai conține proiectul de lege adoptat?

Potrivit celor adoptate, 'înregistrările rezultate din activităţile specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale ale omului pot fi folosite ca mijloace de probă în procesul penal dacă din cuprinsul acestora rezultă date sau informaţii privitoare la pregătirea ori săvârşirea mai multor infracţiuni şi au fost respectate prevederile legale care reglementează obţinerea acestor înregistrări'.

Infracţiunile în acest caz sunt cele contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălarea banilor, falsificare de monede ori alte valori, falsificarea de instrumente de plată electronică, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, infracţiunilor de corupţie, împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică ori în cazul unor alte infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare.

De asemenea, în acest caz trebuie respectate şi prevederile legale care reglementează obţinerea acestor înregistrări. Legalitatea încheierii prin care s-au autorizat activităţile respective, a mandatului emis în baza acesteia, a modului de punere în executare a autorizării, precum şi a înregistrărilor rezultate se verifică în procedura de cameră preliminară de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia îi revine, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, mai prevede proiectul adoptat.

Iniţial, în Comisia juridică, a fost aprobat un amendament, introdus de parlamentarii PNL, PSD şi UDMR, prin care se excludea folosirea acestor înregistrări în cazul infracţiunilor de corupţie şi celor asimilate, dar după o dezbatere de două ore preşedintele comisiei, Laura Vicol, a anunţat că, în urma unei decizii în coaliţia de guvernare, toate amendamentele sunt retrase, fiind aprobat un raport cu forma proiectului venită de la Guvern.

La dezbaterile generale, deputatul USR Stelian Ion a afirmat că acest proiect are 'foarte multe vulnerabilităţi' şi elemente de neconstituţionalitate.

'Proiectul este jalon în PNRR, era un obiectiv important şi pentru ridicarea MCV. În proiectele acestea se regăsesc foarte multe vulnerabilităţi, elemente de neconstituţionalitate care nu fac altceva decât să pericliteze fondurile din PNRR. Raportul Comisiei juridice depus astăzi este la limita infracţiunii de fals. Doamna preşedinte a supus la vot respingerea amendamentelor venite de la Senat, o aberaţie', a spus Stelian Ion, în plen. El a adăugat că prin acest proiect nu au fost puse în acord sută la sută deciziile CCR.

'Cătălin Predoiu a făcut acest proiect pe genunchi, fără dezbateri. Este un ministru incompetent', a susţinut deputatul USR. Deputatul Dumitru Coarnă a arătat că prevederile proiectului permit interceptarea convorbirilor dintre client şi avocat.

'În nicio ţară informaţia nu este mijloc de probă. Este un procedeu să le transforme în mijloace de probe. (...) Dacă informaţia este clasificată, se primeşte un avocat numit de SRI', a spus el.

Deputatul AUR George Simion a subliniat că 'SRI nu trebuie introdus în anchetele penale'.

'Vă anunţ că noi contestăm la Curtea Constituţională. SRI nu are ce căuta în anchetele penale', a precizat Simion.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, înainte de vot, că susţine acest proiect. Camera Deputaţilor este for decizional.

