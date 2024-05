Donald Tusk spune că Rusia se află „probabil“ în spatele incendiului uriaș care a distrus cel mai mare centru comercial din Varșovia / foto

La o conferință de presă de marți după-amiază, la care s-a discutat despre formarea unei noi comisii care să investigheze influența rusă în Polonia, premierul Donald Tusk a spus că agenții ruși ar fi putut fi implicați în incendiul care la începutul acestei luni a distrus centrul comercial Marywilska 44, scrie Notes from Poland.

Acest incident, în care nimeni nu a fost rănit, a avut loc pe fondul unei serii de alte incendii în Polonia în decurs de câteva zile, ceea ce a dus la speculații că acestea ar putea fi rezultatul unei campanii de sabotaj rusești.

„Examinăm conexiunile – este destul de probabil că serviciile rusești au avut ceva de-a face cu incendiul de la Marywilska”, a spus Tusk. Dar el a adăugat că „procedurile sunt în curs” și că informațiile complete vor fi furnizate atunci când ancheta se va finaliza.

Tusk a anunțat, de asemenea, că proprietarii magazinelor care au ars la Marywilska 44 vor putea solicita un ajutor unic de 2.000 de zloți (470 EUR). De asemenea, statul va acoperi pentru trei luni o parte din salariile angajaților, până la jumătate din salariul minim, care este în prezent de 3.600 (846 de euro) pe lună.

La aceeași conferință de presă, Tusk a mai anunțat că alte trei persoane suspectate de săvârșirea sabotajului în numele Rusiei au fost reținute în cursul nopții, adăugându-se altor nouă suspecți reținuți ieri.

Săptămâna trecută, prim-ministrul a promis că o sumă suplimentară de 100 de milioane de zloți vor fi alocați agențiilor de securitate din Polonia, ca răspuns la amenințarea tot mai mare a unei acțiuni secrete a Rusiei și Belarusului.

