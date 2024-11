A patra victimă surprinsă sub malul de pământ, declarată decedată

Patru persoane care efectuau, vineri, lucrări de excavații pe raza comunei Săpoca au fost surprinse sub un mal de pământ, trei dintre ele fiind extrase conștiente. Cea de-a patra persoană prinsă sub malul de pământ a fost extrasă și declarată decedată, iar celelalte trei victime fiind transportate la spital.



Vineri, patru persoane care efectuau lucrări de excavații pe raza comunei Săpoca au fost surprinse sub un mal de pământ, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) fiind solicitați să intervină pentru salvarea lor. La fața locului au intervenit 16 pompieri cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD, două ambulanțe SAJ și o autospecială dotată cu container Multirisc.



Trei dintre persoane au fost extrase și au primit îngrijiri medicale, iar unul dintre lucrători, neidentificat inițial, a fost găsit ulterior și declarat decedat.



”Una ce a fost găsită deja extrasă, conștientă cooperantă; două dintre acestea extrase, conștiente cooperante, evaluate de ambulanțele SMURD și SAJ dintre care una refuză transportul la spital; a patra victimă a fost extrasă, fiind declarată decedată de către echipajul SAJ”, a informat ISU Buzău, scrie Agerpres.



Cei patru efectuau lucrări pentru amenajarea unei rețele de canalizare, fiind surprinși la un moment dat sub un mal de pământ.

