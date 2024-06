A început războiul baloanelor între Coreea de Nord și Coreea de Sud. Ce „cadouri“ își fac cetățenii celor două state

Tensiunile transfrontaliere au crescut săptămâna trecută, după ce Coreea de Nord a eliberat aproape 1.000 de baloane care conțineau gunoi, mucuri de țigară și ceea ce părea a fi excremente în semn de protest față de grupurile din Sud care folosesc mijloace similare pentru a răspândi informații critice la adresa regimului Kim și mesaje pozitive despre viața în din sudul peninsulei, scrie The Guardian.

Coreea de Nord ar fi fost de acord cu oprirea temporară a lansării baloanelor după ce Seulul a avertizat cu privire la măsuri „de nesuportat”, inclusiv reluarea propagandei și a difuzării de muzică pop prin intermediul unei rețele de difuzoare poziționate de-a lungul zonei demilitarizate (DMZ).

Temerile cresc cu privire la faptul că Nordul și-ar putea relua campania „murdară” ca răspuns la acțiunile activiștilor, care a avertizat anterior că este pregătit să trimită „de o sută de ori cantitatea de hârtie igienică și murdărie” pe care a folosit-o pentru a viza Sudul, potrivit agenției de presă Yonhap din Coreea de Sud

O fotografie publicată de grupul dezertorilor arăta un activist care ridică un afiș mare cu fotografii cu Kim și sora sa influentă, Kim Yo-jong.

„Inamicul poporului Kim Jong-un a trimis mizerie și gunoi poporului sud-coreean, dar noi, dezertorii, trimitem adevăr și dragoste colegilor noștri nord-coreeni!”, se putea citi pe afiș.

Grupul a dezvăluit la începutul acestei săptămâni că a trimis în nord, pe 10 mai, baloane care transportau aproximativ 2.000 de stick-uri USB care conțineau melodii ale cântăreței sud-coreene Lim Young-woong, precum și alte piese K-pop și K-drame - o mișcare care se pare că a provocat cel mai recent potop de baloane pline cu fecale lansat de nord-coreeni.

Războiul baloanelor a înrăutățit relațiile bilaterale și l-a determinat pe președintele Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, să suspende un acord din 2018 care vizează reducerea tensiunilor transfrontaliere. Decizia înseamnă că Sudul ar putea relua exercițiile cu foc viu, precum și reluarea emisiunilor anti-Kim în apropierea graniței.

Reluarea emisiunilor ar înfuria Phenianul, care a amenințat anterior că va distruge difuzoarele cu artileria dacă nu sunt oprite.

Activists fly K-pop USB sticks into North Korea as ‘poo balloon’ row intensifies https://t.co/2bZnOsk7n5

*faeces = poo/poop/waste/excrement/stool/number 2.

"Yonhap News Agency said some contained animal feces."

North Korea sends excrement balloons over South

Reutershttps://t.co/S1uD3eIoNp pic.twitter.com/zdxcX8WKMw