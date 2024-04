A apărut The Boring Phone, dispozitivul care poate să combată dependența de smartphone-uri

foto: The Boring Phone

Petrecem tot mai mult timp pe telefoanele mobile în fiecare zi. Cu excepția utilizatorilor înrăiți, care depășesc 7 ore pe zi, cei mai mulți respondenți dintr-un sondaj recent, reprezentând 44,2%, folosesc activ smartphone-ul timp de 4-6 ore zilnic. Pentru alți 18%, între 1 și 3 ore de utilizare zilnică sunt suficiente. Doar 1,5% dintre respondenți se limitează la mai puțin de o oră de utilizare a smartphone-ului în fiecare zi.

Apelarea și trimiterea de mesaje reprezintă principala modalitate de utilizare a smartphone-ului, fiind preferată de 81,4% dintre utilizatori, într-o competiție strânsă cu rețelele sociale, care înregistrează 81,1%. Topul activităților desfășurate pe smartphone este completat de navigarea online (77,5%), e-mailuri (74,5%) și realizarea de fotografii și clipuri video (71,8%).

Cu ce vine nou The Boring Phone

The Boring Phone, dispozitivul gândit să combată dependența de smartphone-uri, a fost anunțat de HMD în cadrul unui eveniment care a avut loc în timpul Milan Design Week, pe data de 18 aprilie. Acest telefon face parte dintr-o serie de lansări planificate de către HMD și nu va fi disponibil în magazine, ci va fi oferit ca parte a campaniilor de marketing ale celor două companii.

The Boring Phone este conceput să ajute utilizatorii să se elibereze de dependența de smartphone-uri, având în vedere că un studiu arată că 90% dintre tinerii adulți sunt preocupați de telefon când ies în oraș cu prietenii.

Telefonul are un design simplu, cu clapetă, și oferă funcții de bază, inclusiv conectivitate 2G, 3G și 4G, Bluetooth 4.2 și o cameră de 0,3 MP. Este dotat cu două ecrane, unul intern de 2.8 inch și unul extern de 1.77 inch, și are o capacitate de stocare de 128 MB, extensibilă prin MicroSD, conform informațiilor The Verge.

Scopul acestui proiect este să ofere o alternativă pentru cei care doresc să se disocieze de mediul online, într-o epocă în care viața digitală joacă un rol central. Cu toate acestea, The Boring Phone a stârnit și critici, unii sugerând că designul telefonului include elemente considerate învechite, cum ar fi portul micro-USB, ceea ce a dus la discuții despre eficiența reală a produsului în abordarea problemei dependenței de smartphone-uri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News