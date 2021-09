30 de ani de la CĂDEREA lui Petre Roman. Chifu, detalii de la mineriada din '91: S-au ridicat toți, ca la un semnal, și au început să atace Guvernul

"Nu o să uit niciodată ziua în care am fost trimis că veneau minerii la Gară la Băneasa.

Mi s-a zis: "Du-te și tu, că sunt pașnici!, fă un reportaj, vezi ce se întâmplă" Măi, venise Miron Cozma cu minerii și eu mi-am dat seama din primul moment că e ceva foarte tensionat, pe cale să explodeze. Au luat cu asalt Guvernul, l-au dat jos pe Petre Roman, în 1991.

Mi-am dat seama imediat că este ceva foarte exploziv, pentru că nu erau numai ziarele românești care îi așteptau, erau și cei de la Reuters, BBC, Europa Liberă. Nu venea BBC in Gara Băneasa, când mulți bucureșteni nu știau unde-i Gara Băneasa... și când i-am văzut pe mineri, s-au dat jos ca un tsunami. Curgeau din trenuri cu bâte, cu nenorociri, cu topoare, cu securi.

Zic: "ce au ăștia, ce i-a apucat, că suntem numai noi și ei".

Mi-au zis mecanicii de tren: Nu-i provocați, lăsați-i în pace că majoritatea sunt beți și vă pun cuțitul la gât imediat.

Când am auzit mi-am dat seama că e groasă.

Au luat-o de la Gara Băneasa, au inundat Bulevardul Kiseleff spre Arcul de Triumf și s-au așezat efectiv în fața Guvernului, la Piața Victoriei. Au stat așa vreo oră, două, ei voiau să se întâlnească cu Petre Roman. Acum înțeleg eu, de fapt, ce s-a întâmplat, pentru că la momentul acela mi se părea foarte dubios pentru că erau mulți liberali prin piață. Vedeam că se infiltraseră printre mineri și cum stăteam noi așa, nu știu care a avut proasta inspirație să dea cu o fumigenă, nici în ziua de azi nu se știe cine a dat....", a declarat Viorel Chifu, în exclusivitate pentru DC NEWS și DC NEWS TV.

"O rachetă de semnalizare cred că a fost", a completat Val Vâlcu.

"Din momentul ăla, a fost cum ai pune un chibrit la un butoi cu pulbere. S-au ridicat toți ca la un semnal și au început să atace Guvernul"

"Ei, rachetă de semnalizare, ce să spun, că a nimerit pe unul direct în ochi, l-am văzut plin de sânge, l-au luat cu o pătură, nici nu știu de unde au făcut rost de pătura aia, și l-au cărat minerii în pătură.

Din momentul ăla, a fost ca și cum ai pune un chibrit la un butoi cu pulbere (...) În momentul ăla s-au ridicat toți ca la un semnal și au început să atace Guvernul și atunci, scutierii care erau mai pitiți pe după Guvern au ieșit să apere Guvernul în față. În momentul ăla situația era cam așa: pe o parte, pe partea cu Guvernul, erau scutierii, polițiști, jandarmi, apoi era presa la mijloc și dincolo erau 2000 de mineri.

Minerii dădeau cu pietre și cu tot ce le nimerea în mână și ceilalți dădeau cu fumigene și lacrimogene peste capul nostru, al presei. Noi eram la mijloc. Mamă, și ne-a luat un plâns pe toți de la atâtea lacrimogene.

A fost un moment istoric, pe bune!", a mai spus Viorel Chifu.

Vezi mai multe în video:

Jurnalistul Val Vâlcu a vorbit şi el despre mişcările politice şi sociale din acea perioadă şi a descris căderea Guvernului Petre Roman ca o "lovitură de forţă".

"Minerii au venit să ceară salarii, să protesteze pentru asta iniţial.

A fost o lovitură de forţă atunci, Ion Iliescu anunţase că i-a acceptat demisia lui Petre Roman, deşi Petre Roman spunea că el nu şi-a dat demisia. În locul său a venit Theodor Stolojan, care era considerat tehnocrat.

Ţin minte că atunci, veneam de la Adevărul şi am trecut pe lângă Guvern unde am văzut că erau adunaţi mineri, dar erau calmi, mâncau pe iarbă, stăteau liniştiţi. Când am ajuns acasă, am văzut la televizor că erau bătăi, se împuşcau, lumea fugea. TVR-ul urcase în blocurile din Piaţa Victoriei şi filma de acolo.

Petre Roman făcuse liberalizarea preţurilor atunci, sunt similitudini cu perioada actuală. Era chiar şi o sintagmă atunci, "Petre Roman nu fi prost, lasă preţurile cum au fost". Lumea nu mai făcea faţă, iar guvernarea era şubrezită. Tot atunci, liberalii au intrat la guvernare, a fost Guvern de uniune naţională, după ce a căzut Guvernul Petre Roman", a precizat Val Vâlcu.