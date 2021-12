Ziua Națională. Reporter România TV, jefuit la Alba Iulia în timpul transmisiunilor de 1 Decembrie

Un reporter România TV a fost jefuit în timpul transmisiunilor de la Alba Iulia. Iulia Blodea a povestit pentru postul TV cum a rămas fără acte și fără bani.

”O întâmplare nefericită pentru mine, astăzi, chiar de 1 Decembrie, aici în Alba Iulia. Am rămas fără toate documentele personale, fără banii pe care îi aveam asupra mea și asta pentru că la un moment dat, în marea de oameni care a fost aici în centrul municipiului de Ziua Națională, o persoană cu foarte mult tupeu a îndrăznit să îmi deschidă rucsacul pe care îl aveam în spate și să îmi sustragă cu nonșalanță portofelul. Nu este vorba despre un rucsac ce se poate deschide foarte ușor, este vorba despre un rucsac cu un fermoar dublu și care poate fi deschis mai greu și nu s-ar fi putut deschide singur încât portofelul să îmi pice din acest rucsac. Cert este că o persoană care nu s-a temut că va fi văzută de cineva, pentru că erau foarte mulți oameni în jurul meu, a deschis fermoarul și mi-a sustras portofelul”, a declarat Iulia Blondea.

Poliția a deschis un dosar penal

Jurnalista a depus o plângere la poliție, iar o anchetă a fost deja deschisă în acest caz.

”Oamenii legii fac deja o anchetă. Polițiștii au fost foarte prompți. Eu personal am depus o plângere la poliția de aici din Alba, mi-au înregistrat plângerea, mi-au luat o declarație, iar ulterior s-a deschis și un dosar penal pentru furt, momentan cu autor necunoscut. Vedem ce se va întâmpla și dacă se va descoperi cine mi-a furat din rucsac portofelul. Cert este că vorbim nu neapărat despre paguba materială ci despre un act de un tupeu incredibil, chiar aici la Alba Iulia, de Ziua Națională. Îmi pare foarte rău că am rămas fără documentele mele personale pentru că știți cât de greu este să mergi la toate băncile, să suni să blochezi cardurile, să refaci din nou actele, permisul de conducere, legitimația de presă, cartea de identitate, etc. (...) Speranța mea este că voi putea să îmi recuperez măcar actele și cardurile pe care le aveam în portofel”, a mai completat jurnalista Iulia Blondea.

Iulia Blondea, agresată la Caracal de tatăl interlopului Arete

În octombrie 2019, jurnalista Iulia Blondea a mai trecut prin momente stânjenitoare. Aceasta și colegul său cameraman au fost agresați la Caracal de tatăl interlopului Arete.

