Ziua Națională. Ambasadorul României în Japonia: Mi-aș dori să fim mai realiști și mai optimiști

Ambasadorul României în Japonia, Ovidiu Dranga, a transmis cu ocazia Zilei Naționale câteva gânduri "fără multe din constrângerile discursului diplomatic." "La ceas de sărbătoare, îmi doresc să intrăm în rezonanță măcar prin mesaj și emoție, dat fiind că distanța ne separă, încă.", a spus el.

"Plec de la câteva constatări. Petrec, aici, la Tokyo, a doua zi de 1 decembrie in calitate de șef al unei misiuni diplomatice a României în plină pandemie Covid-19. Anul trecut, la Varșovia, speram că aceasta se va termina repede. N-a fost să fie așa și perspectivele nu sunt neapărat încurajatoare. Multora dintre noi ne este, în continuare, teamă de ce va fi. Suntem îngrijorați pentru noi și familiile noastre, sau, pur și simplu, am obosit așteptând să revenim la rutina vieții cu care eram obișnuiți.

Avem nevoie de răbdare și curaj mai mult ca oricând

Departe de casă, noi, cei aflați în misiune în străinătate, am simțit diferit presiunea și încărcătura emoțională a ultimilor aproape 2 ani. Cumva, a fost și încă este ca pe front. Nu ne plângem și ne vom face datoria în continuare, dar tot ce se întâmplă acasă capătă aici altă dimensiune și are un alt impact. De aceea, avem cu toții nevoie de perspectiva credibilă că suntem, în sfârșit, pe drumul cel bun.

Se spune că, la momente aniversare, e bine să ne punem dorințe. Îmi permit să vă mărturisesc ce-mi doresc eu, ca ambasador, dar și ca român, la 1 decembrie 2021.

În primul rând, mi-aș dori să fim mai uniți și mai solidari. Pandemia a scos la iveală cât de slabi sau cât de puternici suntem, cât de curajoși sau vulnerabili am devenit. Mai presus de toate, cred că ne-a arătat ce mult depindem unii de alții. Prin urmare, mi-aș dori să nu ne pierdem reflexul de a ne ajuta spontan și dezinteresat.

În al doilea rând, mi-aș dori să ne refacem încrederea. În noi înșine, în cei de lângă noi și, împreună, în cei care ne conduc.

Nivelul de încredere în societatea românească a scăzut la cote alarmante

Ce putem face acum este să ne gândim serios la ce e cu adevărat important pentru noi și cei de lângă noi, la sensul profund și real al comunității, al toleranței și al grijii față de nevoile celuilalt, la empatie și implicare. Dacă toți aceia care se ocupă de bunul mers al cetății ne vor convinge de buna lor credință, de priceperea și patriotismul lor, atunci drumul spre redobândirea încrederii va fi mai scurt. De aceea, mi-aș dori ca societatea în care trăim și pe care o vom lăsa copiilor noștri să dobândească ireversibil anticorpii și mecanismele necesare de autoreglare, pentru a combate mai eficient impostura, mediocritatea, pseudo-cunoașterea și inadecvarea, permițând accesul valorilor autentice la decizie.

Dar, pentru asta, mi-aș dori să începem cu noi, răspunzând onest la întrebarea: am făcut oare, atunci când ni s-a ivit ocazia, tot ce ne stătea în puteri pentru a lăsa ceva durabil după noi, ceva care să ne supraviețuiască profesional și uman?

În sfârșit, mi-aș dori să fim mai realiști și mai optimiști

România a progresat enorm în ultimii 20-30 de ani. Prin natura profesiei, am avut privilegiul să constat diferențe palpabile de la an la an. Desigur, ne-am fi dorit ca progresele să fie mai rapide. Să nu uităm niciodată, însă, de unde am plecat! Avem motive de mândrie că suntem aici: mai prosperi, chiar daca există încă polarizare socială; mai apărați în drepturi, chiar dacă sentimentul public că se face dreptate nu e mereu la fel de puternic; și mai în siguranță ca națiune și ca stat decât în urmă cu 103 ani, pentru că aparținem și ne manifestăm din ce în ce mai inspirați în interiorul familiei euro-atlantice, precum și în afara acesteia.

Asta ne îndreptățește să ne dorim să fim mai cunoscuți, mai relevanți și mai respectați în lumea de azi pentru ceea ce facem și ceea ce suntem. Acest lucru se va întâmpla doar dacă vom fi mai vizionari în gândire, mai îndrăzneți în acțiune, mai perseverenți în proiecte și mai chibzuiți cu resursele.

Locul și rolul nostru în lumea de mâine vor depinde preponderent de opțiunile noastre și de modul în care le vom duce la îndeplinire.

Și vor mai depinde de ceva: de inteligența de a găsi justul echilibru între tradiție și modernitate, recuperând din istorie, cu înțelepciune și discernământ, ceea ce ne va ajuta să construim viitorul!

La mulți ani, România!

La mulți ani, români!", a transmis Ovidiu Dranga, potrivit Ambasadei României în Japonia.