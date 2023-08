Ziua Marinei la Tulcea. Primul exerciţiu naval de anvergură din ultimii ani

Primul exerciţiu naval de anvergură din ultimii trei ani, desfăşurat la Tulcea, pe Dunăre, cu prilejul Zilei Marinei, a demonstrat că Forţele Navale Române (FNR) sunt capabile de acţiuni menite să elimine pericolul de mine şi să menţină libertatea de navigaţie pe Dunăre, a declarat, pentru Agerpres, comandantul Garnizoanei, comandorul Antoanel Vătămanu.



Exerciţiul naval a constat în simularea unei lupte între o vedetă blindată, purtătoare de artilerie, din judeţul Brăila cu o vedetă fluvială din Tulcea, respingerea de către Infanteria Marină a unui atac iniţiat de o grupare de cercetare-diversiune şi crearea unui culoar de trecere pentru nave printr-un baraj de mine.



"Aşa cum am văzut în acest exerciţiu, FNR au capabilităţi şi personal în măsură să-şi îndeplinească întreaga gamă de misiuni stabilite şi asumate. De la începutul conflictului cu Ucraina, ne-am reorganizat programele de instruire şi ne-am concentrat efortul, astfel încât şapte zile din şapte, 24 de ore din 24, FNR să execute acţiuni sistematice de supraveghere a spaţiului maritim şi fluvial în vederea combaterii pericolului de mine şi menţinerii libertăţii de navigaţie pe căile maritime şi fluviale", a precizat comandantul Garnizoanei, comandorul Antoanel Vătămanu.

"Echipaje noi, ofiţeri tineri"





El a amintit că cea mai tânără navă participantă la eveniment, o şalupă de intervenţie rapidă, a fost achiziţionată anul trecut şi a apreciat personalul participant la exerciţiul de pe Dunăre.



"Echipajele sunt noi, cu ofiţeri tineri, maiştri militari şi soldaţi gradaţi profesionişti, absolvenţi în 2021-2022, care într-un timp scurt s-au concentrat şi şi-au format deprinderi şi au executat acest exerciţiu la un nivel foarte bun", a mai spus comandorul Vătămanu.



Unul dintre tinerii implicaţi în exerciţiul desfăşurat pe Dunăre este comandantul vedetei fluviale 142, locotenent Alexandru Balika, aflat la prima misiune de această amploare.



"A fost o presiune destul de mare pe umerii mei. La început, am fost emoţionat, dar după ce am văzut, în primele 10-15 minute, că totul decurge conform planului, am reuşit să mă destind şi am încercat să conduc exerciţiul aşa cum am considerat că este mai bine. M-a ajutat foarte mult faptul că fiecare membru al echipajului a ştiut când şi ce să execute", a afirmat comandantul vedetei fluviale 142, locotenentul Alexandru Balika.

Sunt şi zilele municipiului Tulcea





Vedeta fluvială 142 a fost de altfel şi cea care într-una din secvenţele exerciţiului de pe Dunăre a fost implicată într-o luptă cu vedeta blindată din Brăila, adusă pentru prima oară la Tulcea.



Ziua Marinei Române a inclus atât discursuri şi mesaje de felicitare ale autorităţilor către marinari, un serviciu religios, cât şi aruncarea unei ancore din flori în Dunăre, sosirea zeului Neptun şi jocuri marinăreşti.



Sărbătoarea continuă marţi pentru tulceni, în contextul în care în această perioadă se desfăşoară şi Zilele municipiului.



Primăria le oferă celor interesaţi, pe strada Unirii din apropierea centrului oraşului, un târg de produse artizanale la care participă 55 de meşteşugari din toată ţara, pe plaja de pe malul lacului Ciuperca, la ora 20,00, Zilele municipiului Tulcea urmând să se încheie cu concertele susţinute de Corina Sîrghi şi taraful Jean Americanu, White Mahala şi Direcţia 5.



În Piaţa Mircea cel Bătrân, se încheie marţi seara Tulcea Street Food, un eveniment privat care le propune vizitatorilor show-uri culinare live, dar şi spectacole inedite, ultimele recitaluri urmând să fie semnate de diferite trupe de dans ale copiilor, dar şi de DJ Rosario Internullo.



Menţionăm că în ultimii ani, Zilele municipiului Tulcea s-au desfăşurat într-un cadru restrâns, din cauza pandemiei şi a lucrărilor de reparaţie a falezei Ivan Patzaichin.

