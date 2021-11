Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Mesajul Administrației Prezidențiale

Administrația Prezidențială se alătură și în acest an campaniei „Construim o lume portocalie! Oprim violența împotriva femeilor”, cu ocazia Zilei Internaționale a eliminării violenței împotriva fetelor și femeilor. În cadrul campaniei, care se desfășoară între 25 noiembrie și 10 decembrie 2021, instituții emblematice din întreaga lume vor fi iluminate în portocaliu, culoarea simbol a luptei împotriva violenței asupra femeilor.

Cele 16 zile de activism dedicate acestei campanii au scopul de a crește gradul de conștientizare și informare în rândul publicului larg asupra fenomenului de violență împotriva femeilor și a discriminării pe criterii de gen. Astfel, în semn de solidaritate, Palatul Cotroceni va fi iluminat joi, 25 noiembrie 2021, în portocaliu, începând cu ora 18:00.

În România, violența domestică continuă să fie o problemă alarmantă, accentuată în contextul pandemiei de COVID-19. Conform Inspectoratului General al Poliției Române, în 2020, au fost sesizate aproximativ 27.000 de cazuri de violență în familie, 80% dintre victime fiind fete și femei.

Este extrem de important ca victimele să raporteze imediat orice tip de agresiune, iar autoritățile statului să trateze responsabil fiecare caz de violență domestică sesizat. Totodată, avem responsabilitatea, fiecare dintre noi, să nu fim indiferenți în fața acestui fenomen îngrijorător și să încurajăm victimele să ceară ajutor. Autoritățile publice și societatea civilă trebuie să lucreze împreună și să dezvolte strategii concrete pentru ca aceste acte de violență să fie descurajate, iar drepturile victimelor să fie protejate.

În România, campania „Construim o lume portocalie! Oprim violența împotriva femeilor” este organizată de către Uniunea Soroptimist Internațional România (USIR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), ca parte a campaniei mondiale din acest an a Organizației Națiunilor Unite cu tema „Orange the world: End violence against women now!”, precizează Administrația Prezidențială.