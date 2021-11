Mesajul transmis de Klaus Iohannis la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2021

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:



"Felicit Asociaţia pentru Valori în Educaţie pentru iniţiativă şi pentru perseverenţa în a promova rolul directorilor ca element de transformare a şcolii româneşti.



Mă bucur, aşadar, că am avut prilejul să ofer Înaltul Patronaj Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2021, un eveniment care ne oferă oportunitatea de a recunoaşte public performanţele unor directori din învăţământul preuniversitar care schimbă în bine viitorul României. Această dovadă a recunoaşterii unor merite deosebite este cu atât mai valoroasă cu cât vine din partea societăţii, în condiţiile în care implicarea acestor cadre didactice nu este recompensată întotdeauna pe deplin.



La rândul lor, partenerii din sectorul privat merită apreciaţi pentru angajamentul de a fi tot mai prezenţi în viaţa comunităţii şi de a sprijini strategic sistemul de educaţie.



În Proiectul 'România Educată', mi-am asumat dezideratul de a susţine un management educaţional profesionist, bazat pe responsabilitate şi autonomie, capabil să inoveze şi să decidă fără presiuni externe. În acest an şcolar, în care se organizează concursuri pentru ocuparea funcţiei de director în unităţile de învăţământ, îmi doresc să identificăm şi să multiplicăm acele modele de excelenţă în management, precum directorii premiaţi astăzi.



Îmi doresc, totodată, să văd o analiză onestă a modului în care s-a derulat concursul de directori, pentru a potenţa ce s-a făcut bine şi pentru a corecta ce a mers mai puţin bine. Am remarcat implicarea activă a mediului privat în acest concurs, inclusiv prin intermediul Asociaţiei pentru Valori în Educaţie, reunind experţi în domeniul resurselor umane, dispuşi să investească timp şi cunoştinţe pentru a selecta astăzi directorii de mâine.



Menirea unui director de şcoală este aceea de a face o schimbare în viaţa elevilor, a colegilor profesori şi a comunităţii educaţionale căreia îi aparţine. Să conduci o unitate de învăţământ şi să predai reprezintă o provocare ce necesită un nivel ridicat de înţelegere şi de răbdare, asumare, deschidere faţă de cunoaştere şi un set temeinic de valori. Un director bun are o abordare centrată pe oameni, responsabilitate faţă de elevi şi faţă de comunitate, integritate în luarea deciziilor şi obiectivitate, are un comportament moral, punând accentul pe onestitate, echitate şi respect, se informează din surse sigure şi combate dezinformarea în comunitatea educaţională pe care o coordonează.



Doamnelor şi domnilor directori,



Înainte de toate, suntem cu toţii cadre didactice. Capacitatea de a inspira, de a încuraja un tânăr să-şi dezvolte abilităţile şi să devină performant reprezintă esenţa acestei profesii de care sunt încă puternic ataşat şi care este foarte importantă pentru viitorul societăţii noastre.



Pentru elevi, această perioadă a fost una grea, în care au trăit experienţe diferite, în funcţie de posibilităţile tehnice, de implicarea şi de flexibilitatea cadrelor didactice, de susţinerea şi de resursele părinţilor. Nici pentru cadrele didactice nu a fost o perioadă uşoară. Dascăli cu vocaţie din întreaga ţară au pregătit lecţii şi au derulat orele on-line cu elevii lor. Mulţi dintre ei nu s-au limitat la a trimite fişe sau teme electronic, ci şi-au ţinut orele live, pe diverse platforme, au inovat prin forme alternative pentru a menţine vie interacţiunea cu elevii lor. Iar toate aceste eforturi se văd şi merită apreciate. Revenirea la şcoală, cu prezenţă fizică, a fost şi este esenţială. Dar ea depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi - respectarea normelor sanitare şi vaccinarea sunt vitale!



Doamnelor şi domnilor,



Responsabilitatea socială a companiilor româneşti şi a mediului ONG nu mai este de multă vreme un fenomen izolat, iar eforturile pe care le-au depus acestea în sprijinul comunităţilor trebuie apreciate şi salutate. Faptul că avem astăzi, aici, mulţi oameni de afaceri implicaţi în proiecte educaţionale ne arată că există deschidere din partea sectorului privat pentru cooperarea cu sistemul educaţional public din ţara noastră. O colaborare care este, fără îndoială, de bun augur, mai ales atunci când contribuie la încurajarea exemplelor de bună practică, a cadrelor didactice care promovează educaţia de calitate şi a managementului performant, ca investiţie strategică în viitorul nostru, al tuturor.



În încheiere, vreau să felicit directorii nominalizaţi şi premiaţi astăzi. Îmi doresc să continuaţi să luptaţi pentru ca fiecare copil din România să aibă o şansă la un viitor mai bun. Meritele dumneavoastră sunt incontestabile şi mă bucur că elevii pe care îi îndrumaţi au şansa uriaşă de a beneficia, în procesul lor educaţional, de lideri care îi inspiră şi îi susţin, de adevăraţi mentori.



Vă mulţumesc!"