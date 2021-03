Vulcanul care a erupt în Islanda, asaltat de turiști. ”E copleșitor să văd cum ia naștere Pământul”. FOTO / VIDEO

Zeci de turiști merg zilnic să vadă vulcanul care a erupt în Islanda, relatează PRO TV. Oamenii își fac poze la doar câţiva paşi de lava în clocot. Iar unii dintre turiști chiar s-au apucat să gătească ceva pe magma fierbinte. Imaginile oferite de erupția acestui vulcan sunt cu adevărat spectaculoase.

VEZI ȘI: VIDEO. Un vulcan care nu a mai erupt de 8 secole a redevenit activ

A man cooks lava-grilled hot dogs at the site of a volcano eruption in Iceland. More photos: https://t.co/xyzvaGd203 ???? Cat Gundry-Beck pic.twitter.com/5N2knjPkmE

”Nu ştiu, e copleşitor să văd cum ia naştere pământul, în felul acesta şi la această scară, cu oamenii atât de mici pe lângă acest uriaş câmp de lavă care se formează. E uluito.r”, a spus Roberto Pagani, un italian stabilit în Islanda.

”Cred că e cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea, legat de fenomenele naturale. Şi am văzut multe lucruri minunate în toată lumea, dar asta e cea mai tare. Se vede că pământul e viu”, a mărturisit Francesco Serra, un alt turist.

This drone footage of the active volcano eruption in Iceland is remarkable ???????? pic.twitter.com/XuTJSjttKF

Peste 5.000 de oameni au poposit până acum în zona unde râurile de lavă se scurg pe pantele vulcanului. Echipele de salvare sunt prezente la tot pasul și au grijă ca nimeni să nu aibă de suferit.

Lava flows from an eruption of a volcano on the Reykjanes Peninsula in Iceland on March 28, 2021. A week on, big crowds of Sunday hikers flocked to the Fagradalsfjall area to see up close Iceland's latest volcano eruption. #icelanderuption pic.twitter.com/e7ujjDE4jj