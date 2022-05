Vreme extremă în România. Dezastru în Craiova în urma unei furtuni puternice / Teleorman: Copaci doborâţi de vânt, un TIR răsturnat şi acoperişuri avariate - Video / Update

O rupere de nori a provocat inundaţii severe pe bulevardele din Craiova, regiunea aflându-se dumincă sub incidenţa unui cod roşu de fenomene meteo extreme.

UPDATE

Lia-Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a transmis un mesaj, luni dimineață, în care a spus că traficul a fost deblocat în tot orașul.

'După ploaia torențială de peste 50 litri/mp de azi-noapte, am reușit să deblocăm traficul în tot orașul, după aproximativ o oră de la inundarea unor străzi și pasaje, grație eforturilor colegilor de la Compania de Apă Oltenia.

Astăzi, se circulă pe un sens pe strada Bibescu unde va lucra CAO pentru remedierea unor probleme care au apărut după inundații, acolo îmbinându-se două canale colectoare care preiau mai multe cartiere si tot pe un sens se circulă la Pasajul Titulescu, unde exista o defecțiune la o conductă a Complexului Energetic Oltenia.

Pe tot parcursul nopții, pe lângă responsabilii de la CAO, și angajații de la Salubritate și RAADPFL au fost in stradă pentru a degaja carosabilul de arborii căzuți, iar Poliția locală a dirijat traficul și a ajutat cetățenii care au rămas cu mașinile în pană.

Tuturor celor care au ajutat toată noaptea pentru a se circula în condiții decente cât mai repede și pentru a reduce din pagube, vreau să le mulțumesc! Cele mai mari probleme le-am avut și la aceasta furtună în zona canalului Râului.

Așa cum am anunțat, lucrăm de câteva luni la partea de documentație pentru a mări debitul de apă care poate fi preluat de acest canal unde se deversează canalizarea din Craiova, mai ales că devine clar că schimbările climatice vor mai genera acest tip de evenimente. Am preluat deja de la Primăria Podari o mare parte de teren unde canalul casetat se poate extinde, și suntem în discuții avansate și cu Ministerul Apărării pentru a prelua și de la ei teren, cu același scop. De la ploaia de anul trecut am învățat ce e de făcut și suntem în faza de pregătire a acestei investiții atât de necesare orașului nostru.

Insist să atrag atenția MDRAP, cum o fac deja de câțiva ani, că trebuie schimbate normativele pentru rețelele de canalizare din România, care sunt nemodificate din anii '80. Altfel, orice investiție am face, ea va trebui să respecte normativul de 25 litri/mp.

Aceleași probleme de imposibilitate a preluării unui debit mai mare de 25 litri/mp au fost în ultimii ani nu doar la Craiova, ci și la Cluj, București, Galați etc. E clar că în România nu se mai poate discuta de climă temperat continentală cu astfel de evenimente care nu au loc o dată la un secol, ci anual.

Dacă asta înseamnă modificarea normativelor și la nivel european, e momentul ca să fie făcută discuția și la UE. Același tip de inundații au avut loc, anul trecut, și în Italia sau Germania, iar sistemul lor de canalizare s-a comportat la fel ca și cel din România. Când în sud înaintează deșertul și se cultivă fistic sau curmale, să nu ne mai amăgim că avem tot climă temperată!', a scris Lia-Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.

Știrea inițială

Mulți șoferi au rămas cu mașinile blocate. Pasajele Universitatea și Bariera Vâlcii au fost închise. Mai mult, au fost suspendate toate activitățile dedicate Zilelor Craiovei, din zona centrală a orașului.

Video

Pompierii teleormăneni au avut peste 60 de intervenţii în noaptea de duminică spre luni - mai mulţi copaci au fost doborâţi de vântul puternic, un TIR s-a răsturnat la Turnu Măgurele, mai multe acoperişuri au fost avariate şi un stâlp de electricitate a căzut pe carosabil.

'În această noapte, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase care s-au manifestat cu intensitate foarte mare la nivelul judeţului Teleorman, în special în zona municipiilor Turnu Măgurele şi Roşiorii de Vede, pentru care Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe avertizări nowcasting de Cod roşu, au fost înregistrate 63 de situaţii de urgenţă', precizează ISU Teleorman.

S-a acţionat pentru degajarea a 35 de copaci doborâţi de vântul puternic în municipiul Turnu Măgurele, unul în Roşiorii de Vede, unul în Nenciuleşti şi unul în localitatea Putineiu; pentru îndepărtarea unui TIR răsturnat pe carosabil în municipiul Turnu Măgurele; pentru degajarea unui stâlp de electricitate căzut pe carosabil în zona municipiului Turnu Măgurele. De asemenea, şapte acoperişuri şi o baracă din Turnu Măgurele au fost afectate din cauza vântului. Tot în Turnu Măgurele 14 autoturisme au fost avariate de copaci căzuţi.

'Având în vedere numărul mare de avarii la reţeaua de electricitate a municipiului Turnu Măgurele şi a faptului că remedierea acestora poate fi efectuată doar într-o perioadă mai mare de timp, s-a solicitat sprijin prin intermediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru alocarea unor generatoare electrice din judeţele limitrofe. Acestea vor fi utilizate la nevoie pentru obiectivele esenţiale comunităţii', mai informează ISU Teleorman.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare de tip Cod roşu valabilă duminică de la ora 22,40 până la ora 23,20, pentru localităţile teleormănene Botoroaga, Drăgăneşti-Vlaşca, Ciolăneşti, Vârtoape, Trivalea-Moşteni, Gălăteni, Băbăiţa, Olteni, Vităneşti, Frăsinet, Talpa, Săceni, Moşteni, Necşeşti. S-au semnalat: vânt puternic cu rafale de peste 90-100 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină, averse torenţiale.

Cod roșu emis pentru Dolj

ANM a emis, duminică seară, o avertizare nowcasting de tip cod roşu pentru judeţul Dolj. Conform ANM, au fost aşteptate grindină de dimensiuni mari, vijelie puternică, averse torenţiale şi frecvente descărcări electrice.

Potrivit ANM, lista localităţilor afectate de codul roşu este: Segarcea, Valea Stanciului, Bistreț, Bârca, Calopăr, Cerăt, Vârvoru de Jos, Afumați, Goicea, Drănic, Giurgița, Lipovu, Urzicuța, Giubega, Cioroiași, Perișor, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Sălcuța, Întorsura, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Radovan.

Tanczos Barna, avertizări duminică despre vremea rea

Vârful episodului de vreme rea pe care îl traversează România va avea loc duminică seară, iar formaţiile de intervenţie ale Administraţiei Naţionale Apele Române trebuie să fie în alertă şi specialiştii noştri să informeze permanent ISU şi autorităţile locale cu privire la evoluţia fenomenelor, a declarat duminică ministrul Mediului, Tanczos Barna.



Potrivit unei postări pe site-ul Ministerului Mediului, ministrul Tanczos Barna a convocat duminică o nouă şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP, ca urmare a actualizării avertizărilor hidro-meteo de Cod galben şi Cod portocaliu transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie, precum şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, potrivit unei postări pe site-ul instituţiei.



"Din păcate, pericolul nu a trecut, deoarece vârful episodului de vreme rea pe care îl traversează România va avea loc abia în această seară. Vreau să luăm foarte în serios aceste prognoze, precum şi posibilitatea emiterii unor avertizări hidrologice Cod roşu în anumite zone, în această noapte. Formaţiile de intervenţie ale ANAR trebuie să fie în alertă şi specialiştii noştri să informeze permanent ISU şi autorităţile locale cu privire la evoluţia fenomenelor", a declarat duminică ministrul Barna Tanczos.



Meteorologii au extins zona avertizărilor pe aproape întreg teritoriul ţării, excepţie făcând unele regiuni din vest. Potrivit acestora, episoadele de vreme rea vor fi cele mai frecvente în Oltenia, vestul şi nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei şi local în Carpaţii Meridionali, acolo unde instabilitatea atmosferică va fi accentuată, iar în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantităţi de apă de 50 - 90 l/mp. Mai ales după-amiaza şi seara, cu precădere în jumătatea sudică a Olteniei şi în sud-vestul şi centrul Munteniei, vor fi perioade în care se vor semnala şi vijelii puternice (viteze de 75 - 90 km/h), grindină şi frecvente descărcări electrice.



În plus, specialiştii ANM au emis o prognoză specială pentru municipiul Bucureşti unde, cu precădere în orele serii de duminică, vor fi perioade în care se vor semnala vijelii puternice (viteze de 65 - 80 km/h), frecvente descărcări electrice, averse torenţiale (cantităţi de apă ce vor depăşi 10 - 20 l/mp şi, izolat, 30 l/mp) şi posibil grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 14 - 15 grade.



Meteorologii nu exclud probabilitatea emiterii de avertizări nowcasting de Cod roşu local în Oltenia şi Muntenia, ce vizează producerea de vijelii şi cantităţi de apă de peste 50 l/mp, pe secvenţe scurte de timp.



Şi specialiştii INHGA au extins aria avertizării hidrologice. Aceştia prognozează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale Cotelor de apărare. Bazinele hidrografice vizate sunt: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Drincea, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Bistriţa (afluent al Siretului) şi Dunărea.



Potrivit hidrologilor, fenomenele hidro periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare în intervalul 29.05.2022 ora 22:00 - 30.05.2022 ora 10:00 pe unele râuri din judeţele: Vâlcea, Sibiu, Gorj şi Hunedoara.



Totodată, hidrologii avertizează că, în funcţie de evoluţia situaţiei hidrometeorologice, există posibilitatea ca, în intervalul aflat sub incidenţa avertizării hidrologice Cod portocaliu, să se emită şi mesaje de avertizări hidrologice pentru fenomene imediate Cod roşu, cu probabilitate mai mare pentru unii afluenţi ai Oltului din judeţele Vâlcea şi Sibiu, respectiv pentru unii afluenţi ai Jiului din judeţele Gorj şi Hunedoara.



"Începând de ieri dimineaţa, structurile teritoriale ale Administraţiei Naţionale Apele Române monitorizează permanent cursurile de apă, au activat formaţiile de intervenţie, au fost pregătite materialele şi echipamentele din stocurile de apărare şi au fost efectuate manevre de pregolire, în vederea asigurării volumului de atenuare, la mai multe acumulări din zonele afectate. Până în prezent, nu au fost înregistrate depăşiri ale cotelor de apărare pe niciunul dintre cursurile de apă monitorizate", se spune în postarea MMAP.

Cod portocaliu de ploi torenţiale, emis sâmbătă seara

Amintim faptul că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă seara, avertizări nowcasting Cod portocaliu de ploi torenţiale, valabile până la miezul nopţii în municipiul Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov.



Potrivit meteorologilor, până ora 0:00, în Capitală se vor semnala temporar averse, ce vor avea şi caracter torenţial, iar prin acumulare se vor înregistra cantităţi de apă de 15 - 20 litri/mp şi izolat peste 25 litri/mp, în condiţiile în care în ultimele 3 ore, în unele cartiere, s-au înregistrat cantităţi de apă de 15 - 25 litri/mp.



De asemenea, până la ora 0:15, în judeţul Giurgiu, respectiv în localităţile: Bolintin-Vale, Floreşti-Stoeneşti, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucşani, Grădinari, Joiţa, Mârşa, Săbăreni, Cosoba, precum şi în judeţul Ilfov vor fi temporar averse, ce vor avea şi caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, iar prin acumulare se vor înregistra cantităţi de apă de 20 - 25 litri/mp şi izolat peste 30 litri/mp. În ultimele 4 ore, în zona avertizată s-au înregistrat local cantităţi de apă de 25 - 30 litri/mp.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, a precizat ANM.

Mesaj RO-ALERT de avertizare a populaţiei cu privire la ploile abundente, torenţiale din Capitală

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a emis sâmbătă seara un mesaj RO-ALERT de avertizare a populaţiei cu privire la ploile abundente, torenţiale din Capitală.



"Avertizare meteo de PLOI ABUNDENTE, TORENŢIALE. Perioada de manifestare 21.00 - 00.00. Evitaţi deplasările şi luaţi măsuri de adăpostire şi autoprotecţie", precizează mesajul RO-ALERT, emis în limba română şi în limba engleză.



Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru Capitală, valabilă pentru acest interval de timp.



În această perioadă, conform ANM, se vor semnala temporar averse, ce vor avea şi caracter torenţial, iar prin acumulare se vor înregistra cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi izolat peste 25 l/mp, în condiţiile în care în ultimele trei ore, în unele cartiere, s-au înregistrat cantităţi de apă de 15...25 l/mp.

