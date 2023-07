Vrei să faci Facultatea de Drept din cadrul ASE? Iată câte avantaje ai! / video

„Pot să înțeleg de ce este nevoie de această facultate, a fost mare nevoie și trebuia făcută de mult, în opinia mea, fiindcă în acest moment, sistemul nostru social se numește capitalism și capitalismul se bazează pe contracte. Contractele, majoritatea dintre ele, sunt economice și sunt juriști eminenți care nu știu să închidă toate portițele.Trebuie să știi exact cum să faci un contract între CNAIR și firma care a câștigat licitația să facă autostrada, că de asta nu se mai termină autostrada și costă de 10 ori mai scump de când s-a semnat contractul. Ce faceți dumneavoastră ca să pregătiți juriștii în acest sens?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Tocmai că fiind această nevoie pe care și noi am identificat-o, pe lângă faptul că, instituțional, noi având și doctorat și master, eram forțați să venim și cu program de licență. Era o nevoie ca să putem funcționa în continuare cu cele două programe de studii: cel de doctorat și cel de master.

Pe lângă lângă aceasta, e nevoie de juriști care să fie pregătiți într-un anumit fel, mai adaptați pieței. Am identificat această nevoie prin parteneriatele pe care le avem cu cei din mediul de afaceri, în special, dar și cu profesiile și am considerat că o putem face. Ceea ce am făcut noi acum, ca și răspuns la această nevoie, a fost să venim cu aceste discipline la care lucrăm permanent.

O disciplină de contabilitate, să o adaptezi juriștilor, nu o faci imediat, dar cu ajutorul colegilor noștri contabili sau specialiști în marketing management, considerăm că reușim să facem pași către a nuanța foarte bine și de a avea niște discipline foarte sănătoase pentru viitorii juriști prin care să înțeleagă piața, indiferent că vorbim de contracte în domeniul achizițiilor publice sau contracte comerciale între profesioniști.

Toate acestea încercăm să le facem oferind competențe. Competențele vin din anumite discipline care au un anumit conținut. Conlucrăm împreună cu colegii noștri economiști, dar și cu colegii noștri juriști pe discipline de specialitate să oferim un răspuns acestor nevoi care există.”, a spus Ovidiu Ioan Dumitru.

„Deci un absolvent de drept la ASE iese și cu solide cunoștințe economice înțeleg.”, a completat Bogdan Chirieac.

„Da, nu iese cu specializarea. Este un mit, din păcate, că este un drept economic sau că este și jurist și economic. Nu. Este doar jurist, este specializarea drept, dar iese cu solide cunoștințe economice sau de alt tip, care, noi considerăm că sunt strict necesare într-o societate atât de dinamică și atât de dezvoltată în diferite domenii.”, a spus Ovidiu Ioan Dumitru la DC News.

