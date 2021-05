Voropchievici, previziuni până la finalul anului 2021: Urecheală să te ţină minte!

Numerologul Mihai Voropchievici a tras runa pentru finalul anului 2021, în cadrul emisiunii „Adevăruri Ascunse” de la Antena 3.

„Până la final de an, punem o întrebare, pentru noi, toţi românii, la ce să ne aşteptăm după ce trece luna mai. Avem nişte coordonate. Hai să vedem!

Luna iunie este a şasea lună şi avem aşa: Veşti bune! S-ar putea să primiţi un cadou surpriză sau o sumă de bani importantă.

Cadoul poate să apară dintr-un comunicat. Atât timp cât apare Fehu şi spune că sunt veşti bune, înseamnă că sunt veşti bune.

Suntem an universal 5, adunăm pe 5 cu valoarea lunii la care facem referire. Luna noiembrie este 11, deci este 2, iar 5 cu 2, 7. 7 întotdeauna este o cifră misterioasă în care poţi să găseşti karmic rezolvări la multe lucruri, dar la fel de bine, dacă ai supărat forţa divină cu acţiunile tale, să primeşti o urecheală să te ţină minte”, a spus Mihai Voropchievici.

Voropchievici, semnele care îți arată că vei avea o viață lungă

„Să nu îmi spună cineva că nu e doritor să trăiscă cât mai mult. Pentru că și-a făcut un program, vrea să realizeze ceva, altul își dorește să vadă copiii mari, cu situație, altul vrea să vadă și mai mult, vrea să vadă și nepoții. Deci, fiecare are o dorință de a trăi cât mai mult, dar eu am zis că, dacă tot ai o dorință de a trăi cât mai mult, să trăiești și cu folos! Dacă am anticipa ce însemnă, la fiecare prag de vârstă, să zicem perioade de 10 ani, de la 50 la 60 e într-un fel, de la 60 la 70 e alt fel. Când ai trecut de 70 de ani, deja e o cifră care îți pune multe întrebări: vine cea de 80; o depășesc pe cea de 80; cum va fi cea de 70?", spune Mihai Voropchievici.

„Persoanele care merg repede au o viață lungă. Se spune că e dovedit științific, pentru că mersul mai repede ce face? Faci cardio, iar dacă ai un mers mai alert, nu faci altceva decât să îți activezi starea de bine. Inima pulsează mai mult sânge, totul se primenește, se oxigenează, starea de sănătate e extraordinară. (...) Mersul mai rapid nu face altceva decât să te ajute.

Emoțiile pot influența sănătatea. Orice emoție vine ca un factor extern, care poate să îți cauzeze, să fie spre răul tău, adică dacă ești o fire mai emotivă și persiști în încăpățânarea să vezi numai tragedii, numai drame, la un moment dat te-ai încărcat negativ și te-ai distrus. Ca să te cureți din subconștient de emoții negative, pentru că vezi relele și începi să strângi ură, se strânge tot ce vrei, asta influențează procesul de îmbătrânire. (...) Nu persista într-o încăpățânare distructivă, persistă în încăpățânarea care este constructivă, ce conduce la niște lucruri bune.

(...) A învăța să zâmbești aduce un strop de bucurie zilnică în viața ta, este pentru tine benefic și este și pentru cel din fața ta. (...) Cu cât ești mai educat, cu atât trăiești mai mult. Cu cât neuronul e pus la treabă, citești, pregătești, studiezi, cunoști, curiozitatea aceea, dorința de instruire și pregătire. Atâta timp cât îi dai corpului și hrană spirituală e mai bine.

Sunt persoane care au o dorință mare de a ajuta, de a se implica. Dacă ajuți necondiționat, faci o bucurie acolo unde sunt lacrimi pe obraz, unde e o suferință. Este satisfacția că și tu ai contribuit cu ceva la ajutorul unei persoane necăjite.

Alimentația și optimismul

Dacă consumăm mult mai multe legume, acele legume nepregătite prin foc, îi dăm corpului acea doză de vitamine zilnice, de care are nevoie.

Gândește pozitiv, indiferent prin câte greutăți ai trece. Optimismul este pilula fericirii și este rețeta unui ten frumos. Oamenii optimiști, toată frumusețea și bogăția lor din interior o transformă și o pun pe față", a explicat numerologul Mihai Voropchievici la Antena 3.