Vladimir Putin a simplificat acordarea permiselor de ședere străinilor care doresc să se stabilească în Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a simplificat acordarea permiselor de ședere străinilor care doresc să se stabilească în Federația Rusă. Potrivit unui decret semnat de către acesta, publicat pe portalul oficial de informații juridice, cetățenii străini care doresc să se mute în Rusia "din țări ale căror politici contrazic valorile spirituale și morale tradiționale rusești" pot solicita un permis de ședere temporară fără dovada cunoașterii limbii, istoriei și legislației ruse.

„Acordarea dreptului de a solicita un permis de ședere temporară fără a lua în considerare decizia aprobată de guvernul Federației Ruse și fără a depune un document care confirmă cunoașterea limbii ruse, cunoașterea istoriei Rusiei și a fundamentelor legislației Federației Ruse, cetățenilor străini și apatrizilor care și-au exprimat dorința de a se muta în Federația Rusă pentru reședință din state străine de naționalitate sau rezidență permanentă pe motiv de neacceptare a politicilor implementate de aceste state; impunând linii directoare ideologice neoliberale distructive care contrazic valorile spirituale și morale tradiționale rusești”, se arată în document, scrie Interfax.

Sursa citată mai menționează că lista statelor care urmăresc politici contrare acestor valori va fi stabilită de guvern la propunerea Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, dar deocamdată nu este clar la ce se referă anume documentul când menționează aceste "valori spirituale și morale tradiționale rusești". Totuși, se menționează faptul că Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei va elibera o viză cu o singură intrare de trei luni persoanelor care doresc să se mute în Rusia din motivele specificate.

Rosstat se așteaptă ca populația Rusiei să scadă cu 400.000 de oameni pe an

Reamintim că potrivit unui raport al Rosstat publicat anul trecut, este de așteptat ca populația Federației Ruse să scadă la 138,77 milioane de oameni până la sfârșitul anului 2045.

Această prgnoză demografică pentru Federația Rusă până la sfârșitul anului 2045 a fost calculată ținând cont de rezultatele recensământului populației din întreaga Rusie, care a fost efectuat în octombrie - noiembrie 2021.



La 1 ianuarie 2023, în Rusia trăiau 146,45 milioane de oameni. Până la 1 ianuarie 2046, conform Rosstat, populația țării va scădea la 138,77 milioane de oameni. Rosstat mai nota în acest raport că prognoza demografică a fost realizată fără a lua în considerare populația care trăiește în patru noi regiuni ale Rusiei, adică acele regiuni din Ucraina pe care Moscova le-a anexat în mod ilegal. Conform prognozei Rosstat, populația din Federația Rusă în 2024-2032 va scădea cu peste 400 de mii de oameni pe an. Inclusiv scăderea naturală a populației în acești ani va depăși 600 de mii de oameni pe an, iar în unii ani chiar 700 de mii de oameni, creșterea migrației pe parcursul perioadei de prognoză fiind stabilită în intervalul de 210-230 mii de persoane pe an. Vezi mai mult AICI.

