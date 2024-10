Vizită neașeptată a unui urs koala într-o gară - Video

Citește și - Top cele mai "puţin inteligente" animale din lume

Agenţia guvernamentală Transport for New South Wales (NSW) a precizat că această vizită neanunțată determinat poliția să facă o scurtă intervenție, conform DPA, citată de Agerpres.

Imaginile publicate arată un koala, care se plimbă pe peronul gării din Casula, o suburbie a Sydney-ului, chiar la primele ore ale dimineţii de vineri.

„În timp ce făcea un tur al gării, un agent de tren a notificat Centrul de Control al Siguranţei, iar trenurile care veneau au fost avertizate să încetinească când treceau prin zonă. Cu ajutorul unor ofiţeri de poliţie din NSW, el şi-a găsit drumul înapoi spre tufişuri teafăr şi nevătămat”, a adăugat agenţia”, a declarat Transport for NSW într-o postare pe o rețea socială.

