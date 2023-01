Ministrul Energiei, Virgil Popescu a fost luni într-o vizită inopinată la Hidrocentrala Porţile de Fier 1, unde a stat de vorbă cu angajații și a cerut o evaluare a condițiilor de muncă, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Acesta spune că Hidroelectrica produce astăzi, la Porţile de Fier, 35% din producţia de energie electrică a companiei.

„Astăzi (luni, n.r) am făcut o vizită de lucru inopinată la Hidrocentrala Porţile de Fier 1. Am stat de vorbă cu angajaţii şi am cerut o evaluare a condiţiilor de muncă. Astăzi la PF producem 35% din totalul producţiei de energie electrică al Hidroelectrica”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, producţia Hidroelectrica se ridica luni, la 3.116 MW, reprezentând 38,16% din totalul producţiei de energie electrică, conform datelor publicate de Transelectrica.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News