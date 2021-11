Demisii în lanţ din PNL. Violeta Alexandru, Ion Ştefan şi alţi parlamentari, decizii după plecarea lui Orban

UPDATE: Printre demisionari se numără şi Adrian Oros, fost ministru al Agriculturii, dar şi mai mulţi parlamentari: Alexandru Kocsis (deputat), Ovidiu Florean (senator), Ionel Dancă (deputat), Constantin Şovaială (deputat), George Ionescu (deputat), Adrian Oros (senator), Bogdan Bola (deputat), Claudiu Chira (deputat), Nicolae Giugea (deputat), Antonel Tănase (deputat), Gabriel Plăiaşu (deputat) şi Adrian Miuţescu (deputat).

UPDATE: Senatorul Ion Iordache a plecat şi el din Partidul Naţional Liberal, şi a lansat acuze dure la adresa noii conduceri a partidului.

"Îmi dau demisia din Partidul Național Liberal pentru că aici nu-mi mai pot îndeplini misiunea! Viața m-a format cu respect față de oameni și față de misiunea de a face bine, de a încuraja demnitatea și onoarea.

Ce faceți voi, cei din conducerea PNL, acum, este mai degradant decât orice formă de prostituție!", a scris acesta.

UPDATE: Şi Ion Ştefan, fost ministru al Dezvoltării, a demisionat din PNL.

"Niciodată alături de PSD!

Nu pot să mă dezic de acest crez, nu pot închide ochii și nu mai pot aștepta trezirea conștiinței la echipa demolatoare care a împins PNL în pat cu PSD.Din acest motiv, cu lacrimi în ochi și cu multă părere de rău pentru echipa frumoasă din familia liberală, cea alături de care am muncit pe brânci la Vrancea pentru a învinge ”ciuma roșie”, dar și la București, când am făcut parte din guvernarea liberală condusă de Ludovic Orban, din acest moment drumurile noastre se despart.

PNL de astăzi nu mai este familia în care să mă regăsesc și cu care să mai pornesc în lupte politice. Partidul care își propunea în urmă cu numai un an să ofere României o viziune de dezvoltare liberală, într-o guvernare viabilă și stabilă de centru-dreapta alături de partenerii noștri politici de atunci, formațiunea care dorea să guverneze spre binele românilor pentru 8 ani de zile, astăzi este în pat cu dușmanul. Și nu doar atât, s-a predat celor care au scos o Românie întreagă în stradă, la proteste! Este o sfidare și o bătaie de joc care va fi sancționată la vot, de cetățeni!", a scris Ion Ştefan pe Facebook.

"Cu mare părere de rău pentru speranțele pe care mi le-am pus la momentul înscrierii, cu regret față de membrii PNL - oameni serioși pe care i-am tratat cu respect, făcându-mi treaba alături de ei cu dedicare totală, indiferent dacă am avut sau nu o funcție - mi-am depus astăzi demisia din Partidul Național Liberal. Nu plec după putere sau după avantaje. Plec să muncesc și mai mult și o fac:- fără să am conștiința încărcată că am mințit, că am păcălit pe cineva.

Am făcut campanie în toate sectoarele Bucureștiului, cam 2, 3 sectoare aproape în fiecare zi, am mers și în țară ca să ajut cu oricât de puțin colegii din PNL și m-am uitat în ochii alegătorilor promițând că luptăm împreună ca să înlăturăm PSD de la putere, permițând astfel României să respire civilizație și corectitudine. Nu am nicio legătură cu aducerea PSD, pe mâna PNL, la guvernare. De fapt, de la Congres sau chiar din perioada de campanie internă, nu a vorbit nimeni din actuala echipă de conducere cu mine.

Am simțit multă răutate, dorință absurdă de răzbunare și nici măcar nu era cazul. Liberalismul din PNL la care am sperat până în ultima clipă a fost predat PSD, care va copleși agenda publică cu bani publici, în stânga și în dreapta, de parcă ar fi banii lor. Sunt ai oamenilor care muncesc în această țară", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Acuze de laşitate la adresa liberalilor

”Politica este o chestiune de încredere și nu ne permitem să pierdem încrederea oamenilor pentru că le-am promis că îi scăpăm de PSD. Alt motiv este că am observat o mare lașitate în PNL. Fie nu participă la ședințe, fie se fac că n-au ridicat mâna destul de sus. Când un om este laș este greu să iei decizii care nu sunt întotdeauna comode. Cât de ușor se ascund în spatele băncilor, nu acesta este modul în care eu și colegii mei vrem să facem politică," a afirmat Violeta Alexandru într-o declaraţie de presă.

Ludovic Orban a dat startul

'Motivul esenţial pentru care astăzi am decis să-mi dau demisia din PNL este acela că eu sunt loial oamenilor care şi-au pus speranţele în noi. (...) Colegii din PNL au trădat grav, au comis cea mai gravă încălcare a regulilor într-o democraţie. (...) Astăzi, pentru mine, este o zi crucială, o zi în care pur şi simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură. Este o decizie pe care o iau cu mare greutate, pentru că în PNL am cei mai mulţi prieteni, oameni alături de care am luptat, de care am suferit, de care m-am bătut să susţin ideile liberale, să oprim 'ciuma roşie' să conducă România şi să oferim României şansa la o dezvoltare reală', a declarat Ludovic Orban în fața sediului PNL.