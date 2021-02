Violatori de copii, lăsați în libertate. Stelian Ion recunoaște: Justiția nu e mereu vigilentă. Vor avea viitorul distorsionat, strivit

Recent o judecătoare din Brăila a decis să lase în libertate un violator. Deși bărbatul a violat o copilă de 13 ani de zeci de ori timp de 8 luni, judecătoarea Cristina Coarnă a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru că ”nu au existat ieșiri în stradă, proteste în presă”. Acest caz a revoltat opinia publică, iar ulterior judecătoarea a fost suspendată din funcție. Ministrul Justiției Stelian Ion recunoaște faptul că justiția nu este mereu corectă vizavi de victimele abuzurilor sexuale, iar copiii din România sunt adesea abuzați sau traficați.

"Sunt spețe uneori răvășitoare. Din păcate în România minorii sunt de multe ori abuzați și traficați. Este o problemă foarte mare. Este o chestiune asupra căreia am avut o discuție, am repornit un grup de lucru, am continuat grupul din perioada ministrului Predoiu și preocuparea asta este mai veche. În cadrul acelei discuții pe care am purtat-o cu reprezentanții mai multor instituții, pentru că nu este doar o instituție implicată, sunt mai multe instituții aici. Este vorba și despre cum se formează profesioniștii dreptului, magistrații, și de cum se aplică legea, este vorba și despre legislație.

Există un număr foarte mare de petiții pe această zonă. Am stabilit să venim cu soluții și noi, dar și cei de la Ministerul de Interne. De exemplu, amenajarea unor camere pentru audierea acestor victime, în care să aibă acces la un psiholog. Sunt traume pentru aceste victime. Cei care sunt acum victime, dacă nu primesc ajutor, vor avea viitorul distorsionat, strivit. Și pot deveni la rândul lor agresori la un moment dat pentru că e un lanț care se repetă. Sunt tragedii care marchează întreaga existență a unui om. Iată că uneori și justiția nu e mereu vigilentă și uneori greșește față de acești oameni. (...) Ne dorim ca selecția magistraților să fie una meritocratică, pregătirea lor să fie continuă. Sunt foarte mulți magistrați care-și fac foarte bine treaba. Nu sunt minoritari.”, a declarat Stelian Ion la RealitateaPlus.

VEZI ȘI: A violat o minoră de 13 de ani de zece ori în opt luni. Judecătoarea l-a plasat în arest la domiciliu pentru că ”nu au existat ieșiri în stradă, proteste în presă”