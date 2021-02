Bărbat condamnat la închisoare după ce a furat un pachet de CAFEA. Ioana Constantin (PMP): O aberație! E o rușine pentru instanță

Bărbatul din Roman primise inițial o amendă penală în valoare de 2.700 de lei pentru că în martie 2018 a furat un pachet de cafea. Judecătorii l-ar fi avertizat la vremea respectivă că în cazul în care nu achită amenda, riscă o pedeapsa cu închisoarea cu executare. Asta s-a întâmplat. Trei luni mai târziu, judecătorii au observat că amenda nu a fost achitată și bărbatul a fost arestat. Recent el a fost condamnat la 9 luni de închisoare. Ioana Constantin susține că această decizie a Judecătoriei Roman nu poate fi justificată și că este "o rușine", în contextul în care violatori sau membri ai clanurilor interlope scapă de pedeapsă pentru infracțiuni deosebit de grave.

"Eu cred că e o rușine pentru instanța asta. Nu ai cum să duci în judecată o persoană, un cetățean care a furat un pachet de cafea. Este o aberație atât de mare. Îl puneai să plătească. Am auzit de amenda penală care eu cred că este mai mare decât veniturile omului respectiv pe un an întreg. Dacă stăm să analizăm la ce venituri minime sunt în țara asta, omul acela nu avea cum să plătească nici într-un an de zile banii aceia. Este absurd. Pentru o asemenea chestiune este o aberație care nu este nicăieri în lumea asta.

Oriunde instanța are detalii de la poliție, că la un moment dat s-a făcut o reclamație, s-a sunat la 112 și cineva a spus că s-a furat un pachet de cafea,. Așa s-a întâmplat, nu? Măi, deci există măcar un oarecare respect pentru cetățean. Poate ai uitat să o plătești, poate erai în stare de ebrietate, sau nu știu. Uneori se întâmplă. Clanuri interlope scapă, iar un om de 60 de ani este condamnat pentru așa ceva.", a declarat Ioana Constantin la RealitateaPlus.

VEZI ȘI: Un bărbat din Roman, condamnat la 9 luni de ÎNCHISOARE, după ce a furat un pachet de CAFEA

Amintim că recent o judecătoare din Brăila a decis să lase în libertate un violator. Deși bărbatul a violat o copilă de 13 ani de zeci de ori timp de 8 luni, judecătoarea Cristina Coarnă a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru că ”nu au existat ieșiri în stradă, proteste în presă”. Acest caz a revoltat opinia publică, iar ulterior judecătoarea a fost suspendată din funcție.

VEZI ȘI: A violat o minoră de 13 de ani de zece ori în opt luni. Judecătoarea l-a plasat în arest la domiciliu pentru că ”nu au existat ieșiri în stradă, proteste în presă”