Vine toamna, dar nu prea. Florinela Georgescu (ANM), prognoza pentru săptămâna viitoare: Un nou val de aer tropical din Africa / video

Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a fost invitată la interviurile DC News, unde a vorbit despre temperaturile ridicate din această vară, care va fi, probabil, cea mai călduroasă vară de când se fac măsurători.

„Este finalul verii calendaristice, dar nu înseamnă că s-a încheiat și vara din punct de vedere meteorologic. Așa cum am mai spus și anii trecuți, luna septembrie are tendința de a se transforma în ultima lună de vară. Din ce în ce mai frecvent întâlnim perioade cu temperaturi ridicate în septembrie. Anul trecut am avut și în octombrie zile cu temperaturi foarte ridicate.

Încheiem probabil cea mai caldă vară din istoria măsurătorilor, care o depășește pe cea de anul trecut, care a fost a 3-a. Avem deja foarte multe recorduri și lunile iunie și iulie au fost cele mai calde, iar august va fi și ea probabil cea mai caldă“, a zis Florinela Georgescu.

Cum va fi vremea săptămâna viitoare

De asemenea, Florinela Georgescu a făcut și câteva precizări cu privire la starea vremii, din punct de vedere termic, săptămâna viitoare. Potrivit acesteia, vestul țării se va afla sub influența unei mase de aer cald din nordul Africii.

„Influența clară în acest an a fost una aproape directă dinspre partea de nord a Africii. valurile de căldură s-au extins asupra estului Europei, până la altitudini foarte ridicate, până în Marea Baltică. Au fost și perioade în care intensitatea maximă a pătrunderii de aer dinspre Africa a fost mai spre Europa Centrală și mai mult influențate au fost regiunile din vestul țării noastre.

Acest lucru se va întâmpla și săptămâna viitoare, când așteptăm ceva mai multă instabilitate și temperaturi ceva mai scăzute în jumătatea estică a țării și temperaturi mai ridicate în Banat, Oltenia, vestul Transilvaniei și Maramureș, unde vor fi influențe dinspre Centrul Europei.

Va fi tot o influență a aerului tropical, venit din Africa, dar la noi (n.r. În București și estul țării) va ajunge, să zic așa, mai pe ocolite“, a zis Florinela Georgescu.

Estimări meteorologice pentru următoarele patru săptămâni

Săptămâna 02.09.2024 – 09.09.2024

Temperatura aerului:

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice acestei săptămâni în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice.

Săptămâna 02.09.2024 – 09.09.2024

Cantitățile de precipitații:

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara, îndeosebi în regiunile vestice, nordice și centrale.

Săptămâna 09.09.2024 – 16.09.2024

Temperatura aerului:

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 09.09.2024 – 16.09.2024

Cantitățile de precipitații:

Cantitățile de precipitații se vor situa peste normele climatologice specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, cu precădere în regiunile vestice.

Săptămâna 16.09.2024 – 23.09.2024

Temperatura aerului:

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval în toate regiunile.

Săptămâna 16.09.2024 – 23.09.2024

Cantitățile de precipitații:

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa ușor peste mediile climatologice.

Săptămâna 23.09.2024 – 30.09.2024

Temperatura aerului:

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru ultima săptămână a lunii septembrie în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 23.09.2024 – 30.09.2024

Cantitățile de precipitații:

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toată țara.

