VIDEO VIRAL: O figură neagră a fost surprinsă de camerele de supraveghere din curtea unei familii

Maxine Hughes a apelat la ajutorul unui preot după ce pe camerele de supraveghere a fost surprinsă o figură neagră care trece prin grădina ei.

Femeia, care locuiește cu soțul și cei doi copii, de șase și 12 ani, în Glasgow, s-a speriat de 'silueta fantomatică neagră' și a chemat preotul local pentru binecuvântarea casei, scrie Daily Record.

Ea a spus că 'totul s-a întâmplat în ultima săptămână și jumătate. Este atât de ciudat.'

Și nu e singura care s-a speriat de imaginile surprinse de camerele. Vecinii femeii susțin că pe imagini apare ceva ce ar avea forma unui cal cu picioare de om.

O vecină a femeii a adăugat că 'al doilea videoclip a înspăimântat întreaga stradă'.

Clipul cu figura neagră surprinsă de camerele de supraveghere:

Alte clipuri virale:

Un bărbat a făcut plajă într-un sac de celofan, în Eforie Nord

'Premiul I pentru cea mai bună protecție împotriva Covid-19 ediția de vară 2021 merge la turistul de pe plaja Eforie!' - este mesajul care însoțește o imagine publicată pe pagina de Facebook 'Salvamar Eforie Nord'.

Într-adevăr, zilele trecute, un bărbat a făcut plajă într-un sac de celofan, la Eforie Nord, dar nu pentru a se proteja de Covid-19. Bărbatul i-a făcut pe toți oamenii de pe plajă să se întrebe ce se întâmplă cu el și de ce a recurs la această metodă.

I s-au făcut fotografii, a fost filmat și, într-un final, s-a aflat și adevărul.

Salvamarii s-au apropiat și au întrebat o femeie, care se afla lângă bărbat, de ce face acesta plajă într-un sac de celofan. (Citește mai mult și vezi video AICI.)

'Mocănița de la Iași', un BMW

Un clip postat pe pagina de Facebook 'Reporter Neptun TV', în care apare un BMW, s-a viralizat rapid. 'Mocanița' de la Iași - este mesajul care însoțește videoclipul.

Autoturismul a fost surprins la semafor, în timp ce scotea fum, iar internauții nu s-au abținut de la comentarii.

'Asta e bună pentru dansul mirilor. Nici nu-ți mai trebuie gheață carbonică.'; 'De unde cumpără cărbunii oare?'; Dar de altfel sunt plini de ei! Numai flash-uri!' 'Merge cu ulei!' - sunt câteva dintre comentarii.

Alți internauți au povestit că au pățit și ei același lucru, la mașinile lor: 'Poate a alimentat benzină în loc de motorină. Mie mi s-a întâmplat și eram locomotivă. Am scos benzina și am băgat motorină până a ars tot carburantul rămas prin conducte.'; 'Am pățit la fel cu mașina, era stricat răcitorul de gaze, era un banal abur.' (Vezi VIDEO aici.)