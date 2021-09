VIDEO - Călători din Timișoara, agresați de doi controlori de bilete

Doi controlori de bilete din Timișoara s-au ales cu dosar penal după ce au înjurat și agresat doi călători care au mers cu transportul public fără a avea bilet. Scandalul, care a avut loc în mai, a fost filmat de femeia implicată în conflict și făcut public de presă.

În filmarea de aproape trei minute, o persoană lovește telefonul cu care o femeie înregistrează scenele. ”Sună poliția”, țipă femeia, care continuă să filmeze. La un moment dat, unul dintre controlori lovește cu pumnul un bărbat, pe care îl acuză apoi că ar avea un cuțit asupra lui. Călătorii neagă că ar fi avut vreun cuțit la ei și îi acuză pe controlori că ei sunt cei care au aruncat cuțitul pe jos pentru a da vina pe ei. Atenție, imaginile vă pot afecta emoțional, iar limbajul folosit este licențios!

Polițiștii au deschis un dosar penal. Ce măsuri a luat conducerea companiei

Poliția a anunțat că a fost deschis dosar penal pe numele celor doi, pentru loviri sau alte violențe.

”La data de 18 mai a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada Calea Șagului din municipiul Timișoara ar fi izbucnit un conflict între mai multe persoane. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că doi angajați ai unei societăți de transport public in comun din municipiu ar fi agresat alți doi călători. Persoane au fost conduse la sediul secției de poliție pentru audieri. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, în care se fac cercetări, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea luării măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicat, potrivit Vocea Timișului.

Cosmin Bradu, purtător de cuvânt la Societatea de Transport Public Timișoara, a declarat, pentru Libertatea, că cei doi controlori au fost sancționați de Comisia de Cercetare Disciplinară.

”Unei persoane i-a fost desfăcut contractul de muncă, cealaltă a fost mutată pe un post fix, de pază.”, a spus Cosmin Bradu, purtător de cuvânt la Societatea de Transport Public Timișoara.