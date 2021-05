Vicol s-a supărat pe AUR, după votul pentru procurorii DNA: Cu toată dragostea, e normal să nu fiu de acord

"Cu AUR am avut o discuție în contradictoriu. M-am supărat foarte tare, ieri sau alaltăieri, când noi, ca partid, am votat împotriva reducerii vechimii pentru procurorii DNA şi DIICOT şi AUR a votat pentru. M-am supărat foarte rău pentru că am avut această discuţie înainte, în grupuri, pe holuri, cum mai stăm şi ne adunăm şi le-am spus că un procuror trebuie să aibă vechime să se ducă la DNA şi la DIICOT.

"Este normal să nu fiu de acord"

Cu tot respectul pentru cei care acum îşi încep profesia, nu am nicio problemă cu nimeni, însă atâta vreme cât nu ai o experiență, în primul rând de viaţă, las-o pe aia profesională, când tu nu poţi să gestionezi un dosar de la parchete pe lângă Tribunal, dar vrei să accesezi şi ai posibilitatea să fii primit procuror la DNA.... Şi, iar, cu toată dragostea o spun, când ştiu că eşti procuror tânăr şi ajungi la DNA şi poate cineva îţi spune "dacă vrei să avansezi în cariera trebuie să faci aşa".... Am văzut cazuri. Este normal să nu fiu de acord. Culmea, președintele CSM-ului a vorbit, în momentul în care a fost întrebat cu privire la acest lucru, în Comisia juridică. A fost împotriva reducerii vechimii. Şi, cu toate acestea, s-a trecut peste", a declarat Laura Vicol, la DCNews.

Deputații din Comisia Juridică au respins, săptămâna trecută, o prevedere care ar fi dus la scăderea vechimii necesare pentru procurorii care vor să acceadă în DNA și DIICOT. Proiectul prevedea că pentru a fi numiți la DIICOT și DNA, procurorii au nevoie de minimum 7 ani vechime, față de 10 ani în varianta Iordache a legii. al USR PLUS pentru repararea legilor justiției după ce au fost modificate de celebra comisie condusă de Florin Iordache (PSD).

Reprezentanții parchetelor au susținut amendamentul în fața deputaților juriști, motivând că o vechime prea mare reprezintă o barieră majoră pentru repopularea DNA și DIICOT cu procurori, după valul de pensionări din ultimii ani.

