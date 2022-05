Veronica Dragalin, procuror în SUA, ar putea deveni procuror-șef anticorupție în Republica Moldova

Basarabeanca Veronica Dragalin a trecut etapa de preselecţie la care sunt înscriși în total cinci candidați, dar şi de interviul Comisiei Speciale.

Dragalin este procuror federal în Los Angeles, este specializată în investigarea cazurilor de corupţie și spune că îşi doreşte să aducă un suflu nou justiţiei din Republica Moldova, potrivit stiri.tvr.ro.

„Am citit despre situația în Moldova, despre problema corupției și cazuri care au fost sau nu până la capăt investigate, este o problemă cu mulți bani din țară care au fost furați și duși în străinătate, știu că sunt și acum persoane în străinătate, va trebui ca Procuratura Anticorupție să lucreze cu partenerii lor externi”, a declarat Veronica Dragalin.

Veronica Dragalin este fiica Elenei Dragalin, fondatoarea organizației Moldova AID, precum și a organizației Moldovan-American Convention, potrivit agora.md.

Veronica Dragalin este Doctor of Law la University of Virginia School of Law și procuror-adjunct în secția de corupție publică și drepturi civile din biroul procurorului american din districtul central al Californiei, SUA.

