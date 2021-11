Vâlcu: Nu pot să spun despre Turcan că ar fi mama tuturor gafelor din politică

Florin Roman, parlamentar PNL, a zis că pune declarația Ralucăi Turcan pe seama faptului că PNL și-a desemnat lista cu miniștrii, iar ea nu mai face parte din noul guvern „și probabil că o fi având o supărare excesivă, altfel e foarte greu să înțeleg. De regulă doamna Turcan își alege destul de bine vorbele”.

În acest context, Raluca Turcan a fost numită, de unele voci, mama tuturor gafelor din politică. Jurnalistul Val Vâlcu a spus că nu este corect zis

„Nu pot să spun despre Raluca Turcan, așa cum au făcut mulți, că ar fi mama tuturor gafelor din politică. De ce nu pot să spun acest lucru? Pentru că nu ar fi corect politic. Este părinte 1 și părinte 2 a tuturor gafelor”, a zis Val Vâlcu.

Florin Cîțu a răspuns, luni, atacurilor lansate de ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, care a spus că din 26 noiembrie România nu va mai avea bani de pensii și salarii. „Să-și asume dacă nu mai sunt fonduri”, a fost replica premierului interimar.

"Raluca Turcan, dacă avea ceva de spus, putea să vină la ședința BPN să spună, nu în presă. Este ministrul Muncii. Să-și asume dacă nu mai sunt fonduri", a zis Florin Cîțu.

Replica lui vine la scurt timp după ce într-un mesaj trimis pe grupurile interne ale PNL, Turcan l-a acuzat că "e dispus să joace la poker până și banii de pensii".

"Florin, ești dispus să joci la poker până și banii de pensii. De mai bine de o lună, mă țin de capul tău și-ți spun repetat că de vineri (26 noiembrie) nu mai sunt bani de pensii și de alocații pentru că i-ai luat la rectificare doar ca să dai tu bine la cifre în postările de pe Facebook", a scris Raluca Turcan.

Coaliţia cu PSD este un compromis şi "nu este necondiţionată", a declarat luni preşedintele PNL, Florin Cîţu





„Am fost la consultări după ce am luat nişte decizii. (...) Este un moment ca românii să ştie de ce am luat aceste decizii în PNL. Sunt două luni de zile în care nu s-a găsit o majoritate, au fost încercate mai multe formule şi am ajuns la acest compromis să facem această coaliţie de guvernare. (...) Facem această coaliţie de guvernare pentru că toate celelalte variante dacă nu făceam acum această coaliţie erau mult mai dure pentru români. Este un moment important. Am luat această decizie, dar eu vreau să-i asigur pe români că această coaliţie nu este o coaliţie necondiţionată. Voi monitoriza modul în care această coaliţie va funcţiona şi mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub semnul întrebării sau că stabilitatea financiară a României va pusă în pericol. Vreau să-i asigur pe români că această coaliţie este un compromis pe care îl facem în acest moment, dar nu este necondiţionată. Principiile liberale vom lupta în continuare pentru ele, le-aţi văzut în programul de guvernare şi ne vom lupta pentru ele şi întotdeauna ne vom lupta pentru aceste principii liberale în această coaliţie", a spus Cîţu, la sediul central al PNL.

