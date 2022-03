„Oamenii sunt buni. Am văzut zilele acestea, în România, mii de gesturi extraordinare prin care oamenii reușesc să ajute”, și-a început astfel Pavel Bartoș mesajul publicat, joi seară, pe contul de Facebook.

„Azi, o altă dovadă: un gest simplu, chiar pe stradă, lângă Universitate. O mașină de poliție, cu un domn polițist și o doamnă polițistă, amândoi foarte tineri, a oprit lângă un om al străzii. Am crezut, la început, că vor să îl legitimeze, dar cei doi i-au oferit un bol cu mâncare”, și-a continuat mesajul Pavel Bartoș, adăugând: „Am văzut bucuria celui care a primit pachetul și mi-a făcut tare bine. Și acest gest simplu mi-a dat multă speranță.”

Mai multe persoane i-au scris în urma mesajului său:

Felicitări! Începem să renaștem, toate câte s-au abătut asupra noastră au declanșat în noi empatia, bunătatea pe care le ascundeam pentru a nu părea vulnerabili. Cred că mulți am descoperit că așa suntem mai fericiți, când și cei din jurul nostru sunt.

Ar fi destul de frumos să auzim mai des aceste vești care fac bine sufletului! Să dăruim din puținul nostru și celor nevoiași!

Tineri frumoși bine educați și cu suflet mare!

Deci se poate și pentru ai noștri!!

Cu așa ceva, ne vom face bine. România, te iubesc!

Wow! Ce minunat! Mă bucur să citesc și postări ce aduc speranță, nu numai tristețe!

Respect pentru cei care a-și ajută semenii, să încercăm să facem fapte bune pentru semenii noștrii, pentru bătrâni noștri care trăiesc din pensii mizerabile, să le fim alături, și apoi să fim solidari cu alte țări.

Frumos!! O fază similară în Botoșani, ieri o polițistă cumpăra flori de la o bătrână din colțul străzi și eu mă gândeam că o amendează.

Eu sunt tare impresionată de ajutorul pe care noi, românii, îl dăm refugiaților! Suntem suflete cu credință în Dumnezeu! Asta ne unește!

Pentru Pavel Bartoș, începuturile în profesie nu au fost deloc ușoare. Acesta a făcut față unor provocări care pe mulți i-ar fi descurajat.

„Am dat 37 de castinguri până am primit unul. Făceam naveta cu trenul, la clasa a 2-a, pentru a putea participa la castinguri. Nopțile acelea erau foarte grele, iar dezamăgirea era mare. Abia prin 2007, am luat primul rol într-un film, pentru că abia atunci am fost pregătit', a povestit Pavel Bartoș în podcastul lui Horia Brenciu.

