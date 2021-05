Vaccinarea anti-COVID a copiilor. Rareș Voicu: "Cifrele sunt îngrijorătoare!". Sfaturi pentru Guvernul Cîțu

Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor, susține că elevii sunt reticenți în privința vaccinării anti-COVID, iar cifrele sunt îngrijorătoare.

"Nu numai că am vorbit cu colegii noștri, dar am făcut și un sondaj în acest sens la care ne-au răspuns peste 3300 de elevi și cifrele sunt destul de îngrijorătoare. Avem aproape 38% dintre respondenți care s-au vaccinat, însă în același timp avem 33% dintre respondenți care au spus din capul locului că nu vor să se vaccineze și 28% care nu sunt siguri. Deci vedem că mai mult de jumătate dintre elevi nu știu dacă vor să se vaccineze sau nu vor să se vaccineze. Este clar că indiferent de forma pe care o va lua campania de vaccinare în rândul copiilor, trebuie să fie targhetată din punct de vedere al comunicării foarte-foarte bine.", a declarat Rareș Voicu la Realitatea Plus.

Principalele motive invocate de elevi

Rareș Voicu a menționat și principalele motive invocate de elevii care spun că nu vor să se vaccineze împotriva Sars-Cov-2.

"Principalele motive care stau în spatele reticenței sunt frica de reacțiile adverse care ar putea apărea după imunizare, zvonurile care au apărut în spațiul public pentru că din păcate mulți dintre ei nu au acest filtru care să îi ajute să discearnă și să își dea seama care informații sunt adevărate și care sunt contrafăcute și o altă temere pe care elevii o transmit a fost lipsa studiilor în ceea ce privește eficiența vaccinului, asta au invocat ei.Tocmai de asta spun că privind aceste temeri este clar că acea campanie de informare pe care Guvernul a derulat-o, în care demontat aceste temeri, nu a ajuns și la elevi. ", a mai spus Rareș Voicu.

Voicu, recomandări pentru Guvernul Cîțu

Președintele Consiliului Național al Elevilor a semnalat și faptul că una dintre probleme fundamentale ale campaniei de vaccinare este faptul că îș școli nu se discută despre imunizare. El le-a recomandat autorităților să folosească platformele de socializare populare în rândul elevilor pentru a promova ideea vaccinării.

"Nu se discută. Am pus o întrebare în cadrul sondajului și 43% dintre elevi au spus că nu au vorbit niciodată despre vaccin în școli, în contextul în care marea majoritate a elevilor fac ore de biologie sau ore de știință, deci cumva cred că poate fi începută o campanie de informare, dar mai mult decât atât e important să fim foarte obiectivi să vedem care sunt platformele de comunicare pe care tinerii le folosesc și autoritățile să targheteze aceste mesaje pe aceste platforme, să ajungă la audiență acolo unde este ea.", a punctat Voicu.

