Urmează TĂIERI de salarii, anunță Ciolacu: Vor fi OBLIGAȚI. Se îngheață toate

"Mie îmi pare rău că am avut dreptate. Când s-a făcut această Coaliție, acest Guvern al său, era evident că va fi al doilea CDR în România și uitați-vă cum lucrurile duc spre această datorie externă, în care se îngheață toate veniturile. Urmează chiar și tăieri, așa spune legea, cu spune șeful ciumei roșii. Așa spune legea!", a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Stați așa. Dumneavoastră afirmați cu subiect și predicat că în opinia dumneavoastră urmează tăieri de salarii și venituri?", a completat analistul politic Bogdan Chirieac.

"Vor fi obligați! Vor fi obligați conform legii să ia o măsură la o asemenea datorie publică", a mai spus Marcel Ciolacu.

Bogdan Chirieac: Conform legii, la peste 55% datorie din PIB e nevoie

Marcel Ciolacu: La 50% se îngheață toate!

Bogdan Chirieac: Păi acum suntem la 50%.

"În momentul acesta, obligația Guvernului, al primului ministru, trebuie să vină cu un act normativ și să spună cum redresează această situație, nu să facă alte împrumuturi. În loc să ne axăm pe banii europeni pe care-i avem din exercițiul financiar trecut 2016 - 2020 cu extensia de trei ani, unde mai avem de atras 14 miliarde de euro, noi ne gândim la PNRR, la împrumuturile din PNRR. N-am avut capacitatea, până la urmă Guvernul României nu a avut capacitatea de a veni să fim printre primele state să luăm acești bani din PNRR, nu avem capacitatea de absorbție la exercițiul financiar trecut... în 6 luni știți ce absorbție are domnul Ghinea? 4,5%! Asta e absorbția!

Te-ai dus odată cu PNRR în ultimele state europene, ce mai cauți la Minister?", a mai spus Marcel Ciolacu.

Urmează austeritate legală în România. Coșea: Vom simți în buzunare totul. Previziune pentru EURO

Profesorul de economie Mircea Coşea a explicat, pentru DC NEWS, ce impact va avea deficitul bugetar din acest an în buzunarele românilor şi avertizează că ne aşteaptă o "austeritate legală".

"Eu am avut o întrebare ascultând o declaraţie a domnului prim-ministru referitoare la preţuri. Dânsul spunea că preţurile sunt rezultatul raportului dintre cerere şi ofertă. Sigur că aşa este, dar în alte condiţii decât în România, nu intru în detalii acum. Domnia sa spunea că important este că avem un succes deosebit în reducerea deficitului bugetar. Pe mine m-a mirat asta, pentru că tocmai auzisem declaraţia domnului Nazare. Părerea mea este că va fi foarte greu în acest an să se obţină obiectivul propus de Guvern în reducerea deficitului bugetar. Chiar dacă există o creştere a veniturilor! Nu putem să avem niciun fel de garanţie în legătură cu o creştere importantă a veniturilor şi a colectării la buget, pentru că avem probleme importante din punct de vedere macroeconomic. O economie nu poate acumula la buget sume importante când are două deficite care o îmbolnăvesc foarte rău. Deficitul balanţei comerciale şi deficitul de cont curent sunt nişte tare pe care deocamdată nu le putem elimina din calcul. Creşterea consumului este mai complicată decât ne închipuim noi, pentru că nu se transformă în factor de creştere, ci într-un deficit al balanţei comerciale mai mare. Ceea ce înseamnă că, cu oricât am creşte economia, ea nu se va regăsi în venituri mai mari, ci în transfer de venituri în străinătate, ca urmare a faptului că importăm mai mult. Cu cât creşte economia, prin consum neacoperit de producţia internă debalansăm balanţa comercială.

Ceea ce este sigur este că va continua politica de împrumuturi. Acestea se vor face la preţuri din ce în ce mai mari, pentru că România este un cumpărător în orice condiţii. Depăşirea cifrei de 50 la sută datorie publică face să se aplice legea responsabilităţii fiscale care va duce la o austeritate legală. Va trebui, în mod legal, să se restrângă cheltuieli, să se îngheţe venituri. Există şi un lucru bun, pentru că această creştere a preţurilor, pe care o vedem acum şi care se explică prin elemente structurale, nu conjuncturale, e în interesul Guvernului. Pentru că vor intra mai mulţi bani la buget", a declarat profesorul Mircea Coşea.



EURO, peste 5 lei?

"E o situaţie dificilă care cere un nou management guvernamental. Cârpirea economiei nu mai poate continua. Trebuie o restructurare, care înseamnă o reindustrializare. Trebuie să începem cu industria de procesare şi să mergem pe direcţia noii faze a revoluţiei industriale. Eu nu cred că se va obţine reducerea deficitului în obiectiv până la finalul anului şi am temeri importante cu trecerea EURO peste 5 lei.

Vom simţi în buzunare totul, pentru că apar doi factori importanţi. Efectele inflaţiei internaţionale se fac resimţite în România, indiferent ce facem noi. Şi asta s-a văzut şi în faptul că Guvernul a luat măsuri de indexare a contractelor din construcţii, pentru că au crescut preţurile. Al doilea factor este că UE ne va obliga să luăm măsuri când nu vom reuşi să reducem deficitul", a mai punctat specialistul.

