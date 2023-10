Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, spune că România are cantităţi suficiente de energie pentru iarna viitoare. Reducerea consumului, retragerea unor jucători importanţi, dar şi intrarea pe piaţă a BCOG joacă un rol important.

"Din start aş spune că situaţia e mai bună decât iarna anterioară. În 2021 şi 2020 România s-a confruntat cu o puternică reducere a consumului. Această reducere nu a apucat să se refacă în 2023, nu s-a recuperat toată scăderea consumului. Pe fondul acestui consum mai redus de energie, iarna viitoare poate fi mai liniştită. Asta înseamnă că avem energie pentru mai multă lume, şi în special în situaţiile de criză, când creşte consumul. Dat fiind faptul că mari jucători au ieşit temporar, cel puţin aşa sper, din funcţiune, energia, fie că vorbim de cea electrică sau de gaze naturale, rămâne într-o cantitate mai mare, disponibilă pentru restul consumatorilor.

Din punct de vedere al resurselor, trebuie să spunem că pe gaze naturale avem un jucător important care a intrat în producţie în 2022, BCOG (Black Sea Oil and Gas), care practic a venit cu un aport de aproape 1 miliard de metri cubi pe an. Deci 10% din cât consumăm noi într-un an de zile. Coroborat cu o scădere 15-20% faţă de anul trecut a consumului, suntem într-o balanţă pozitivă.

La energie electrică, scăderea consumului din 2022 s-a menţinut cumva. Suntem departe de a atinge nivelul de consum din 2021. Deci pe fondul reducerii consumului şi a unor noi capacităţi de producţie puse în funcţiune în 2023, cel puţin teoretic nu ar trebui să întâmpinăm probleme.

Dar, iarna nu e ca vara şi orice episoade de frig, ger, ar putea să ne creeze surprize", a declarat Dumitru Chisăliţă la Totul despre Bani.

Europa va intra în sezonul de iarnă cu o cantitate record de gaz în stocuri, protejând astfel regiunea de amenințarea penuriei, precum și de repetarea situației de a avea prețuri ridicate din anul precedent, prima iarnă după invazia Rusiei, relatează Reuters.

Potrivit unei analize făcute de Reuters, stocurile de gaz din întreaga Uniune Europeană și Regatul Unit au ajuns la 1.096 terawatt-oră (TWh) la 30 septembrie, conform datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe (GIE).

