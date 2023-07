Unul din trei români din Diaspora vrea să vină înapoi în ţară. Care sunt motivele

"Mai speră România să întoarcă din românii plecaţi în străinătate?", a întrebat Bogdan Bolojan, moderatorul emisiunii.

"Am vorbit în ultimele patru luni cu vreo 5000 de români. Nu doar din Spania, ci din diaspora întreagă. Ne-a ieşit că undeva la 30% dintre români şi-ar dori să se întoarcă în ţară. Peste 50% nu şi-ar dori să revină. Undeva la 18% dintre cei cu care am vorbit nu ştiu 100%. Dar 30% şi-ar dori să se întoarcă în ţară.

Mulţi oameni care şi-au trăit copilăria aici, care mai au familie în ţară, e greu să se rupă definitiv şi de asta îşi doresc să se întoarcă. Pe noi ne ajută lucrurile acestea, ca să ne adaptăm mesajele. Scopul unui parlamentar de Diaspora este să reprezinte românii din afara ţării. Pentru cei care doresc să se întoarcă, este foarte bine. Dar trebuie să existe această chestie duală de a reprezenta românii din afara ţării şi de a le da posibilitatea să se întoarcă în ţară.

Ca să fim sinceri, cei mai mulţi români au plecat, din punctul meu de vedere, în funcţie de viitorul copiilor lor. Când sistemul de educaţie nu este foarte performant, când sistemul de sănătate pentru persoanele vârstnice, spre exemplu, nu e performant, aceştia au reţineri de a se întoarce.

Când sistemul de educaţie din România este performant, când sistemul de sănătate este performant, când eşti bine tratat şi ştii bine că atunci când mergi la spital primeşti un serviciu foarte bun, se schimbă lucrurile", a declarat Iulian Lorincz la Diaspora în Direct.

Iulian Lorincz este deputat în Parlamentul României din partea partidului "Uniunea Salvați România".

Iată cum se descrie acesta:

"Sunt unul dintre copiii generației nevoite să plece din România pentru a-și putea construi un trai demn. Familia mea s-a mutat în Spania când aveam doar 14 ani. Acest lucru a reprezentat pentru mine, la fel ca pentru zeci de mii de copii români, șansa pe care țara mea mi-o refuza: aceea de a-mi construi o carieră din pasiunea pentru arhitectură.

Totuși, România a rămas locul meu de suflet. Am simțit mereu nevoia să păstrez vie legătura cu locul unde îmi am rădăcinile, unde am copilărit, unde am făcut primii pași și am rostit primele cuvinte.

Sunt unul dintre fondatorii filialei USR Diaspora, fiind implicat constant și ajutând la dezvoltarea organizației. Am realizat că pot face mai multe pentru români și astfel am decis să particip la alegerile europarlamentare, fiind cel mai tânăr candidat al Alianței. A fost un prilej de a străbate Europa și de a discuta cu sute de oameni, înțelegând care sunt speranțele și greutățile lor".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News