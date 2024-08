Cei doi au vorbit și despre viața din Israel după 8 luni de război, dar și despre ziarul tipărit în limba română, care devine din ce în ce mai căutat.

Jurnalistul român Dragoș Nelersa, de la Gazeta Românească din Israel, spune că publicația la care lucrează e la mare căutare, mai ales în contextul în care se confruntă cu un război de durată, iar știrile false sunt din ce în ce mai răspândite.

"Încercăm să lăsăm viața să meargă mai departe. Nu e simplu absolut deloc. Așa cum știți, de opt luni de zile Israelul se află în război. Un război deja foarte lung, mi se pare. E cel mai lung conflict deschis pe care l-a avut Israelul în istoria sa.

Până acum era războiul de 6 zile. Conflicte care efectiv se terminau repede. Acest război, pornit în data de 7 octombrie 2023, ține de mai bine de 8 luni de zile. Sincer să vă spun, nu-i vedem finalul foarte aproape. Din păcate, lucrurile nu stau foarte bine. Încă se duc lupte, încă mor oameni. Și nu reușim să vedem un final. Nu se poate spune fericit, pentru că nu există câștigători, nu există finaluri fericite în cazul unui război.

Acest război trebuie să se termine. E un conflict care nu folosește decât probabil unor interese pe care noi nu le cunoaștem. Dar e un conflict în care, așa cum v-am spus, sunt pierderi mari de vieți omenești, pierderi materiale.

Ne dorim cu toții să se termine, să fie din nou pace. Pentru că, pe timp de pace, întotdeauna putem să construim și să ne dezvoltăm, să mergem mai departe, să ne ducem viața de zi cu zi mai departe. Așa că încercăm și în această perioadă, prin diverse evenimente, prin diverse proiecte pe care le adaptăm situației în care ne aflăm, să mergem mai departe și, în măsura posibilităților, să ne continuăm proiectele începute din anii trecuți", spune jurnalistul.

Comunitatea românească din Israel este una foarte mare



"Comunitatea românească din Israel e o comunitate mare. Se estimează că sunt peste 600.000 de membri ai acestei comunități, care s-au obișnuit cu o anumită legătură cu patria mamă, cu proiecte în limba română, cu tot felul de evenimente pe care noi le avem și pe care oamenii și le doresc în continuare. De altfel, un proiect al nostru de suflet care continuă și în vreme de război este ziarul în limba română. Avem un ziar, Gazeta Românească, care rezistă în format tipărit.

El este foarte căutat, mai ales acum pe timp de război, pentru că mediul online i-a arătat cititorului, i-a arătat omului care dorește să-și preia informația, că există fake news-uri. Există aceste știri false care se pot răspândi foarte, foarte ușor. La ora actuală, cel puțin și din cauza COVID-ului, dar iată că și mai mult din cauza războiului, există această dorință de întoarcere a omului la presa tipărită, la știrea scrisă în ziar, care nu poate fi ștearsă, cum sunt șterse știrile de pe Internet.

Acolo, cineva necunoscut, un anonim, a lansat o știre falsă, care apoi se răspândește și nu-i mai găsim sursa. Aici, în cazul presei tipărite, există sursa, se cunosc autorii și atunci este o sursă mult mai de încredere.

În plus, ziarul nostru are deja o tradiție. Reporterii, ziariștii care colaborează cu ziarul nostru sunt cunoscuți și prezintă în plus o sursă de încredere pentru cititorii care își doresc să afle adevărul și să afle ce se întâmplă în țară, în lume, din presa scrisă. Ne mândrim cu lucrul ăsta. Poate suntem printre puținele publicații ale diasporei care rezistă în format tipărit. Pentru că e greu într-o țară în care majoritatea populației folosește altă limbă să te impui ca un ziar care să se vândă la chioșcuri, în marile rețele de librării.

Mai avem și multe alte proiecte. Am să vă mai povestesc despre ele pe parcurs", mai spune Dragoș Nelersa.

