Un polițist din Târgu Jiu a murit de COVID-19 la 46 de ani

Un polițist local din Târgu Jiu, bolnav de COVID-19, a murit la numai 46 de ani. Tristul anunț a fost făcut chiar de către colegii săi de la Poliția Locală Târgu Jiu.

"Deplângem stingerea fulgerătoare din viață a colegului nostru, Daniel Mitroi, care la 46 de ani a pierdut lupta cu noul coronavirus. Pe această cale, aducem un ultim omagiu celui care a fost un bun coleg, trecerea sa în neființă reprezentând o mare pierdere pentru colectivul din care făcea parte, lăsând în sufletele noastre un imens regret şi o adâncă tristeţe.Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și ne exprimăm profunda compasiune pentru pierderea suferită. Dumnezeu să te odihnească în pace, Daniel!”, a transmis Poliția Locală Târgu Jiu.

Polițist mort de Covid-19. Mesajul prietenei sale: ”Râdeai că m-am vaccinat, îmi spuneai că o să mor de la vaccin, dar uite că eu am scăpat”

Și Vlad, un polițist local din Buzău, a murit din cauza infectării cu noul coronavirus. Avea doar 50 de ani. Bărbatul s-a infectat și s-a tratat acasă, însă fără efect. În momentul în care starea de sănătate s-a înrăutățit, a venit la spital. A stat în mașină două zile până când s-a găsit un loc disponibil. Din păcate, la începutul lunii noiembrie a murit. Printre mesajele de condoleanțe, s-a remarcat unul în care o prietenă de-ale sale a spus că polițistul era anti-vaccinist.

”Dumnezeu sa te ierte! Nu te vom uita, îmi pare rău ca nu am putut face mai mult sa te conving sa mergi din timp la spital. Erai foarte speriat si nu știai ce sa faci, râdeai de mine ca m-am vaccinat, îmi spuneai ca o sa mor de la vaccin, dar uite ca eu am scăpat si tu ne-ai lăsat cu durere in suflet! Nu pot sa cred ca nu mai ești! Atât il rugai pe Dumnezeu sa aibă grijă de toți, acum Dumnezeu sa aibă grija de sufletul tău si sa aibă grija de soția ta si fetita ta! Dumnezeu sa iți odihnească sufletul bun!”, a fost mesajul postat de o prietenă de-ale polițistului. Citește AICI mai mult.