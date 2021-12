Tânăr polițist român în America, ÎMPUȘCAT de mai multe ori în timpul unei descinderi: Unde de ȘOC. Medicii fac tot posibilul pentru a-l salva

Un ofițer de poliție din Phoenix a fost internat în spital după ce a fost împușcat, relatează Fox10 Phoenix. În acest caz, a fost reținut un suspect, care se află în arest, a anunțat marți departamentul.

Ofițerul, identificat ca fiind Tyler Moldovan, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcat de mai multe ori de un suspect în timp ce perchezitiona un complex de apartamente, în jurul orei 2 dimineața, pe 14 decembrie, lângă 15th Avenue și Camelback Road.

Moldovan este în stare critică.

This morning, #PHXPD Officer Tyler Moldovan is fighting for his life after being shot multiple times in the line of duty.

Just after 2:00 a.m., officers responded to the area of 15th Ave/Camelback due to calls of a vehicle driving erratically.

Officer Moldovan was transported to a local hospital where he remains in critical condition. Officer Moldovan graduated the academy in March of this year and just turned 22-years-old last month. (3/4) — Phoenix Police (@PhoenixPolice) December 14, 2021

Își sărbătorise aniversarea de curând

Poliția a spus că ofițerii cercetau complexul de apartamente, în urma unei sesizări privind un vehicul care conducea neregulat. Suspectul neidentificat a fost luat în arest și niciun ofițer nu a tras cu armele.

„În această dimineață, ofițerul Tyler Moldovan a fost împușcat de mai multe ori protejând și slujind comunitatea noastră”, a spus ofițerul Williams, care a susținut declarația de presă. "Știm că medicii și personalul medical de la spital fac tot posibilul pentru a-l salva. Acest tip de incident trimite unde de șoc în toată Valea noastră. Nu există cuvinte când se întâmplă acest tip de incident".

Moldovan tocmai și-a sărbătorit ziua de naștere și a absolvit academia de poliție în martie.