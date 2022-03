Un pastor din Las Vegas și-a abuzat o rudă minoră

Un bărbat, profesor și pastor, este acuzat că a agresat sexual o rudă minoră pe o perioadă de opt ani. Acesta a fost găsit și arestat în Albuquerque, New Mexico, sâmbătă, 26 februarie, scrie True Crime Daily.

Într-un comunicat de presă al Departamentului de Poliție Metropolitană Las Vegas, autoritățile au cerut asistența publicului pentru a-l localiza pe Reynaldo Crespin, în vârstă de 59 de ani, pe 18 februarie. Poliția a transmis că pastorul a fost căutat pentru mai multe fapte de abuz asupra unui minor. Se pare că Crespin a fost profesor de școală elementară, precum și pastor la New Horizon Christian Church.

I-a spus rudei că o ”antrenează”

Potrivit unei plângeri penale obținute de KLAS-TV, Crespin este vinovat pentru că ar fi supus unui abuz fizic un membru minor al familiei, a atins în mod necorespunzător copilul și s-a folosit mișcări „asemenea unui medic care verifică cu un stetoscop” pentru a-l atinge. KLAS relatează că Crespin i-a spus rudei că o „antrenează” pentru viitoare interacțiuni cu bărbații.

Pe 7 februarie, poliția a fost alertată cu privire la presupusele agresiuni care îl implicau pe Crespin, iar acesta a fost intervievat de poliție pe 8 februarie. Potrivit KLAS, mandatul de arestare spune că presupusele agresiuni asupra rudei au început în 2014, iar totul s-a petrecut acasă, la Biserica Creștină New Horizon, și în diferite mașini.

Crespin, care se pare că ar fi lucrat cu Clark County School District din iulie 2016, a demisionat pe 7 februarie.

Multiple capete de acuzare pentru pastor

Sâmbătă, Crespin a fost arestat în New Mexico și se așteaptă să fie extrădat în Nevada într-un termen de 15 zile. Potrivit KLAS, Crespin se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv patru acuzații de agresiune sexuală asupra unui minor sub 16 ani, trei acuzații de desfrâu cu un copil sub 14 ani, șase acuzații de desfrâu cu un copil sub 16 ani, două acuzații de abuz asupra copiilor și o acuzație de desfrânare gravă.

