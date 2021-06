Un elev batjocorit de colegi s-a aruncat de la etaj. Cîmpeanu, măsuri: Se solicită demiterea directorului adjunct

"Avem o primă măsură. Se solicită inspectoratului demiterea directorului adjunct, respectiv încetarea detaşării. A doua măsură. Se recomandă monitorizarea activităţii managementului doamnei director a Şcolii Gimnaziale "George Bacovia", timp de şase luni, în vederea implementării soluţiilor de remediere a deficiențelor constatate pe parcursul controlului. Se recomandă o inspecţie generală la Şcoala Gimnazială "George Bacovia". Se solicit[ întocmirea unei strategii proprii şi a unui plan de asigurare şi de menţinere a unui climat social adecvat educaţiei de calitate. Acest lucru se extinde la toate şcolile din Bucureşti", a anunţat Sorin Cîmpeanu, astăzi, la Antena 3.

"Este alergat, batjocorit de mult timp"

"Aș vrea să vă spun ceva ce cred că este relevant. Am primit mesaje de la copii, nu pot să spun de la care copii, dar pot să spun că sunt din acea școală. Nu a fost un lucru care a apărut de azi pe mâine, a fost un lucru care durează de mult timp. El este alergat, batjocorit de mult timp. Ultima ispravă a fost aceea că după mai multe palme i-au căzut ochelarii. În momentul în care s-a aplecat să își ia ochelarii de jos i-au strivit ochelarii, deci este un lucru care se întâmplă de multă vreme. (...) Am solicitat sprijin pentru a coopta experți de la Organizația Salvați Copii și vom face o cercetare minuțioasă cu privire la mediul în care s-au produs aceste fenomene de bullying, care, repet, nu au apărut dintr-o dată. Au existat în acea școală și nimeni nu a acționat", declara Sorin Cîmpeanu, pe 5 iunie, la Realitatea Plus.

"În fiecare școală va exista un grup de acțiune antibullying"

"Din păcate, vedem numeroase cazuri de bullying. Un element mai mult decât îngrijorător. Este, din păcate, tot o consecință a pierderilor care au fost înregistrate nu numai în plan educațional dar și plan al comportamentului social, emoțional. Vă pot garanta însă că la începutul anului școlar 2021-2022, în fiecare școală va exista un grup de acțiune antibullying. Legea prevede ca acest grup de acțiune antibuling este format din directorul unității de învățământ, consilierul școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, doi reprezentanți ai elevilor și un reprezentant al părinților și un reprezentant al autorității publice locale”, declara Sorin Cîmpeanu, săptămâna trecută, la Digi 24.