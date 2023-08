Un copil de 3 ani din Brăila, ucis de o șoferiță drogată, în timp ce se juca în fața casei. Mărturia bunicii: A venit o maşină după colţ, cu mare viteză

Șoferii drogați fac o nouă victimă. De această dată este vorba despre un copil de 3 ani din Brăila care a murit, sâmbătă seară, după ce a fost accidentat de o mașină condusă de o femeie care se afla sub influenţa unei substanţe psihoactive. Tragedia s-a produs atunci când micuțul se juca în fața casei.

Potrivit IPJ Brăila,, sâmbătă, în jurul orei 19:50, poliţiştii Biroului Rutier au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada Cărămidari din municipiul Brăila a avut loc un accident rutier. Din primele cercetări, au stabilit faptul că o femeie, în vârstă de 38 de ani, din Brăila, în timp ce conducea un autoturism pe strada Cărămidari, dinspre strada Bistriţei către strada Avram Iancu, ar fi surprins şi accidentat un copil, în vârstă de 3 ani, din Brăila, scrie Ziarul de Iași.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD în încercarea de a acorda îngrijiri medicale victimei, însă copilul a decedat şi a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Brăila, în vederea efectuării necropsiei. Femeia aflată la volan a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero iar în urma testării cu aparatul drugtest s-a stabilit că aceasta consumase o substanţă psihoactivă, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice la spital.

În cauză, a fost întocmit dosar penal şi sunt continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Bunica lui Matei, devastată de durere: El stătea aici, aici se juca...

Bunica băiețelului își plânge acum cu lacrimi amare nepotul. "El stătea aici, aici se juca...", își aduce aminte bunica lui Matei.

"Voia să-i cumpăr astăzi iepurași, la ora 9 eram programați să mă duc să îi iau 2 iepurași, că el voia iepurași", spune femeia sfâșiată de durere.

Martorii au povestit că șoferița conducea cu viteză foarte mare, iar impactul a fost devastator.

"A venit o maşină după colţ, cu mare viteză. De frică am fugit cum stăteam pe bordură acolo spre nepoţica mea să nu cumva să iasă, ţipam la ea şi în timpul ăla l-a călcat pe cel mic. Deodată s-a auzit poc şi când m-am uitat jos, era jos fără suflare, am ţipat, am zbierat, au ieşit toţi vecinii", a povestit o femeie.

"Deşi un copil şi-a pierdut viaţa chiar pe caldarâmul din spatele meu, femeia care l-a accidentat este încă liberă. Nu s-a luat măsura arestării preventive sau reţinerii pentru 24 de ore pentru că se aşteaptă rezultatele de laborator", a relatat Daniel Lare, reporter Observator.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News