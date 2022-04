Un copac a căzut peste o femeie și soțul ei, în Parcul Cișmigiu. În 2022, Compania Municipală nu a primit nicio solicitare pentru toaletarea copacilor din acest parc

Știrea a apărut fugitiv în presa sportivă, căci femeia este soția legendarului Aurel Țicleanu, fostul mare mijlocaș al Craiovei, lovit și el, dar nu grav. Femeia a fost lovită la cap, la mână și la picior și doar echipajele de intervenție au putut s-o scoată de sub copacul uriaș căzut pe alee. Se pare că problema de la picior este mai serioasă, dar, așa cum spunea Aurel Țicleanu, sunt bine. “Să spunem că acum suntem bine. Am trecut prin clipe de mare panică. Am avut amândoi un ghinion teribil. Un copac a căzut pe noi în timp ce ne plimbam în Cișmigiu. Pe mine m-a lovit în spate, iar soției mele i-a căzut în cap, dar i-a prins și piciorul. Acum îl are în ghips, având entorsă de gradul al doilea. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat doar așa. Vă mulțumim pentru încurajările pe care voi, cei de la Craiova, ni le-ați transmis.”, a transmis Aurel Țicleanu, prin pagina de Facebook a FC U Craiova.

Problema o știm de anul trecut, de când parcurile Capitalei sunt lăsate de izbeliște. Suntem în aprilie 2022 și fix în urmă cu un an erau informații că Primăria Generală a oprit toaletările de arbori în parcuri, la locurile de joacă sau pe străzi, pentru că nu are specialiști și nici... tomograf, pentru a consulta scoarța copacilor. 122 de avize de tăieri de arbori au fost suspendate atunci.

DCNews a făcut o solicitare către Primăria Capitalei, ALPAB și Compania Municipală Parcuri și Grădini București pentru a vedea care este situația de acum din Parcul Cișmigiu, acolo unde a avut loc ”ghinionul”. Au fost întrebați de ce nu au anunțat situația în mod public, adică printr-o înștiințare pentru ca persoanele care se plimbă prin Parcul Cișmigiu să știe că se supun unui risc, dacă, cine răspunde și cum, dacă au fost toaletați copacii din Cișmigiu, când, raportul intervenției și dacă s-a intervenit și post eveniment în parc.

Ne-a răspuns, până astăzi, doar Compania Municipală Parcuri și Grădini București, care ne-a spus că atributul lor este exclusiv prestarea de servicii, servicii care vin la solicitarea administratorului Parcului Cișmigiu. Pentru anul în curs, compania precizează că nu a primit nicio astfel de solicitare.

Administratorul Parcului Cișmigiu este ALPAB. De îndată ce vom avea răspunsul de la ALPAB, îl publicăm.

