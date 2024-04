Un bombardier supersonic rusesc s-a prăbușit în regiunea Stavropol. Moscova dă vina pe „defecțiunile tehnice” / video

Un bombardier supersonic Tu-22M3 s-a prăbușit în regiunea Stavropol din Federația Rusă. Potrivit informațiilor rusești, cauza ar fi „defecțiunile tehnice”. În același timp, Serviciul de informaţii militare al Ucrainei (GUR) a revendicat responsabilitatea pentru doborâre aeronavei. Presa rusă relatează că cei doi piloți ai avionului s-au catapultat și se află în siguranță.

De asemenea, Ucraina a doborât pentru prima dată rachetele Kh-22 lansate spre Odesa de către aceste bombardiere, mai informează NOELREPORTS pe X.

Tupolev Tu-22M (numit și Tupolev Tu-26, NATO: "Backfire") este un bombardier și avion de patrulare maritim supersonic, cu aripi cu geometrie variabilă, cu rază de acțiune lungă construit în Uniunea Sovietică de către firma Tupolev, potrivit Wikipedia.

Proiectat după versiunea Tu-22 cu aripi fixe, Tu-22M a fost construit cu aripi cu geometrie variabilă, motoare mai puternice, și admisii la motoare similare celor de pe avioanele de vânătoare. Primul zbor al unei astfel de aeronave a avut loc în 1975.

Tu-22M poate transporta 6 rachete Kh-15 în interiorul fuzelajului, sau două rachete Kh-22 sub fuzelaj.

Aproximativ 280 de aparate sunt în serviciu, majoritatea pentru marina rusă, funcționând ca avion de patrulare maritimă.

A Russian Tu-22M3 downed in the Stavropol Krai, Russia. According to Russian information due to 'technical failures'. The Ukrainian GUR claim responsibility for the downing. Russian media report that 2 pilots ejected and are alive.



