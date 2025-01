Un bărbat misterios a vizitat muzeul Drents înainte de jaf. Poliția olandeză, apel la implicare pentru găsirea suspectului / foto în articol

VEZI ȘI - Un român care a mers la Muzeul Drents i-a lăsat mască pe reporterii olandezi: Faci cinste neamului românesc / video viral

Poliția din Țările de Jos a publicat miercuri o fotografie cu un bărbat care ar avea legături cu furtul de la Muzeul Drents din Assen. În imaginile publicate se vede un tânăr care poartă o șapcă neagră și ochelari. El a fost văzut cu o zi înainte de spargere, în jurul orei 13:00, într-un magazin de hardware din capitala Drenthe, notează AD.nl.

„Poliția îl caută pe acest bărbat. Este asociat cu expoziția din Muzeul Drents din Assen. El a fost văzut cu o zi înainte de furt, joi, 23 ianuarie, la ora 13:14, la o piață de construcții din Assen. Ești bărbatul acesta? Atunci contactează-ne! Îl cunoașteți pe bărbat sau aveți alte sfaturi sau informații despre aceste suspiciuni? Atunci anunțați-ne!“, transmis Poliția olandeză.

Imaginile cu tânărul pot fi văzute mai jos.

Poliția a anunțat miercuri dimineață că a primit 120 de noi informări despre furtul de la Muzeul Drents.

VEZI ȘI - Cea mai tare glumă cu Schengen și coiful de aur de la Coțofenești / foto în articol

Antreprenorul olandez Alex van Breemen, care locuiește în București, a anunțat că oferă o recompensă de 100.000 de euro pentru coiful de aur. El speră că acest lucru va crește șansele ca lucrările de artă să fie returnate și hoții să fie prinși. În felul acesta vrea să „dea ceva înapoi” țării în care trăiește de treizeci de ani.

Potrivit NOS.nl, poliția olandeză a scris pe X că apreciază foarte mult participarea masivă a publicului și schimbul de informații. Noile ponturi se adaugă celor peste cincizeci de ponturi care au fost deja primite după jaful de weekend-ul trecut.

Reamintim că ieri, poliția a spus că autorii furtului ar fi putut veni din Olanda de Nord. Urmele găsite la Muzeul Drents au dus la această suspiciune.

CITEȘTE ȘI - Coiful de aur de la Coțofenești a aparținut familiei Simion. Istoria mai puțin cunoscută a emblemei Muzeului Național de Istorie

„Coiful princiar getic de la Coţofeneşti, secol IV î. Hr. a fost descoperit întâmplător în 1928, în satul Coţofeneşti, comuna Vărbilău, judeţul Prahova. Piesa fusese îngropată izolat într-o aşezare Latène, deci într-un mediu local traco-getic.

Calota conică din foaie de aur (partea superioară lipseşte), este ornată de rozete conice dispuse în rânduri orizontale. Frontalul dreptunghiular, decorat cu o pereche de ochi proeminenţi şi sprâncene răsucite în sus este tipic getic. Pe obrăzarele fixe, dreptunghiulare, de asemenea specifice geților, este reprezentată câte o scenă de sacrificiu înfățișând un războinic înjunghiind un berbec, iar fiecare obrăzar are câte un orificiu la bază. Apărătoarea de ceafă, dreaptă, este împărţită în două registre decorate cu animale fantastice.

VEZI ȘI - Presa de satiră olandeză, ironii la adresa României pe subiectul coifului de aur de la Coțofenești / foto

Ca şi în cazul coifurilor princiare getice de la Cucuteni-Băiceni, judeţul Iaşi, Peretu, judeţul Teleorman, Agighiol, judeţul Tulcea şi Porţile de Fier, judeţul Mehedinţi, se remarcă şi la piesa descoperită la Coţofeneşti influenţele stilistice persane şi greceşti sau scitice, cum sunt scenele de sacrificiu, care ornamentează obrăzarele, sau decorul de frize cu animale fantastice de pe apărătoarea de ceafă, dar şi elemente specific getice, cum sunt reprezentarea ochilor apotropaici de pe frontal.

Coiful poate fi considerat o capodoperă a artei orfevriere traco-getice, tehnica de execuţie fiind de manieră locală“, a transms Muzeul Național de Istorie a României despre coiful de aur de la Coțofenești.

De politie is op zoek naar deze man. Hij wordt in verband gebracht met de inbraak in het Drents Museum in Assen. Hij is enkele dagen voor deze inbraak, op donderdag 23 januari om 13:14 uur, gezien in een bouwmarkt in Assen. Meer informatie: https://t.co/i8igSudoKF pic.twitter.com/DBKdOWbvDS