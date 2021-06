Un bărbat din Harghita, transportat de urgență la spital, după ce a fost atacat de un PORC

Un bărbat de 45 ani, din zona Cristuru Secuiesc, a ajuns noaptea trecută la spital, după ce a fost atacat de porcul din gospodărie. Directorul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Harghita, dr. Peter Szilard, a precizat sâmbătă, pentru Agerpres, că bărbatul are o plagă abdominală, dar viaţa nu îi este pusă în pericol.



"Este vorba de un bărbat de 45 ani care, în stare de ebrietate, a fost atacat din porcul din gospodărie. Are o plagă abdominală în jur de 20 cm, o plagă zdrobită. Pielea şi grăsimea de sub piele sunt tăiate, nu are o plagă penetrantă. Viaţa nu îi este pusă în pericol.", a arătat dr. Peter Szilard.



Bărbatul a fost transportat de un echipaj de ambulanţă la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc.

Nărbat din Harghita, atacat de urs

Un bărbat de 53 de ani din Harghita a fost atacat, duminică trecută 21 iunie, de un urs. Incidentul s-a întâmplat în localitatea Căpâlnița. Anunțul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba Atacul a venit la doar două zile după ce un alt bărbat a fost atacat de un urs în apropierea unei ferme de lângă localitatea Săcel.

„Ursul a atacat din nou la Căpâlnița! Azi, 20 iunie, un bărbat de 53 de ani și câinele acestuia au fost atacați de urs la Căpâlnița, într-o zonă împădurită numită Strung. Bărbatul verifica gardul electric și animalele în timp ce s-a produs atacul. Bărbatul rănit a primit îngrijiri de urgență și apoi a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, fiind supus unei intervenții chirurgicale ce a durat aproximativ o oră”., a anunțat Borboly, scrie Realitatea. net.

Bărbatul ar fi suferit mai multe răni, inclusiv leziuni toracice. El ar fi fost operat de urgență, iar starea sa este acum stabilă.

„Pe suprafața corpului pot fi observate zgârieturi superficiale, posibil că a fost atacat din lateral de urs. Starea pacientului este stabilă. Mulțumesc echipei spitalului pentru intervenția promptă. Sunt necesare acțiuni și măsuri rapide și concrete din partea ministerului.”, spune preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.