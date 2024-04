Ucraina va primi sisteme de apărare antiaeriană. Zelenski, îndemn surprinzător pentru NATO: Să demonstreze că este cu adevărat ”aliat”

UPDATE: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat după anunțul făcut de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, legat de suplimentarea sistemelor de apărare antiaeriană și cere alianței nord-atlantice să demonstreze că este ”aliatul” Ucrainei în războiul cu Rusia, informează AFP; scrie Agerpres.

Discursul lui Zelenski, prin videoconferință, în fața NATO a avut loc cu o zi înainte de un vot-cheie al Congresului american asupra unei anvelope de ajutor de 61 de miliarde de dolari, așteptat de Ucraina de luni de zile.



Președintele rus Vladimir ”Putin trebuie readus pe pământ și cerul nostru trebuie să redevină sigur”, a declarat Zelenski, ale cărui declarații au fost raportate de biroul său de presă.



”Iar aceasta depinde pe deplin de alegerea voastră. Alegerea de a determina dacă suntem cu adevărat aliați”, a spus Zelenski.



Pe teren, Ucraina se confruntă cu penurii de muniții și dificultăți în a-și apăra toate orașele și infrastructurile energetice, vizate în mod regulat de armata rusă de mai multe săptămâni.

Ucraina le cere, fără încetare, partenerilor săi mai multe muniții și sisteme de apărare antiaeriană pentru a contracara aceste atacuri ruse, în timp ce divizările din Europa și mai ales la Washington au încetinit livrările în domeniul militar.



”Anul acesta, nu mai putem aștepta să fie luate decizii. Vă cer să luați în considerare cererile noastre cât mai curând posibil”, a declarat Zelenski pe un ton presant.



Votul din Congresul american prevăzut să aibă loc sâmbătă este ”de o importanță vitală” pentru Ucraina, a subliniat Zelenski.



Președintele ucrainean a cerut, între altele, șapte sisteme antiaeriene moderne Patriot suplimentare, ”o cifră minimă”, potrivit lui, și a criticat lentoarea livrărilor de obuze. ”Ele trebuie în sfârșit să ajungă pe front”, a spus Volodimir Zelenski.

Știre inițială

Jens Stoltenberg, secretarul general al al Alianței Nord-Atlantice, a anunțat că state membre ale NATO au ajuns la un acord legat de trimiterea de sisteme de apărare antiaeriană suplimentară în Ucraina, între care și baterii de rachete Patriot, transmit AFP și Reuters, scrie Agerpres.

”NATO a verificat capacitățile existente în sânul Alianței și există sisteme care pot fi disponibilizate pentru Ucraina. Mă aștept așadar în curând la noi anunțuri despre sisteme de apărare antiaeriană”, a declarat Jens Stoltenberg la finalul unei reuniuni a Consiliului NATO-Ucraina, la care a avut o intervenție prin videoconferință și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

