UAB, în topul universităților din România, conform clasamentului QS University Rankings

”Este o onoare pentru mine și pentru Alba Iulia, în calitate de centru universitar viu, performant. Indicatorii de performanță utilizați în cadrul metodologiei care a stat la baza ranking-ului QS confirmă rezultatele foarte bune ale UAB, reputația academică, calitatea programelor de cercetare la nivel internațional, numărul mare de studenți internaționali și numărul de citări în publicații prestigioase. Această confirmare reflectă munca depusă de întreaga comunitate UAB pentru a deveni o universitate cu profil internațional, un spațiu educațional care promovează cunoașterea și contribuie activ, formator, la viața societății”, a scris rectorul UAB, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Universitatea ”1 Decembrie” din Alba Iulia a împlinit 30 de ani de la înființare. Prof. Daniel Breaz a explicat cum a fost realizată această performanță.

”Pe lângă buna pregătire a colegilor mei din universitate în specializările și domeniile în care au experiență, expertiză și oferă o foarte bună pregătire teoretică studenților, am dezvoltat niște parteneriate sănătoase cu angajatorii – mă refer la societățile comerciale, firme multinaționale, instituții publice, entități publice, a spus rectorul Universității din Alba Iulia, Daniel Breaz. Am creat colaborări extrem de fructuoase cu angjatorii și am putut să pregătim absolvenți cu care ne mândrim, studenți ușor integrabili pe piața muncii și am reușit să ne dezvoltăm atât ca universitate, dar să ajutăm să se dezvolte și partenerii noștri economici din bazinul principal de studenți. Fiind o universitate comprehensivă, studenții fac practică acolo unde își doresc la un moment dat să muncească sau cel puțin în niște instituții similare. Dacă discutăm de partea tehnică, noi ne-am dezvoltat destul de mult ca universitate cu specializări căutate în regiunea noastră, în județul nostru. Avem câteva companii multinaționale unde studenții pot face practică, unde există cerere și oferte tentante pentru studenți. De exemplu, noi ca universitate suntem cel mai mare furnizor de resursă umană pentru fabrica Bosch de la Blaj, care are un număr de peste 3.400 angajați. Când universitatea noastră oferă peste 25% din angajații acestei fabrici nu putem decât să ne mândrim, pentru că aceasta este, în esență, principala activitate pe care trebuie să o desfășurăm în universitate. Trebuie să pregătim foarte bine specialiști, bineînțeles coroborat cu activitatea de cercetare fructuoasă și alte chestiuni colaterale. Te dezvolți și devii o universitate completă”, a conchis rectorul Daniel Breaz.

