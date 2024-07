Turcii atacă sirienii care au fugit de atrocitățile lui Assad /video

Refugiații sirieni din Turcia se pregătesc pentru mai multe tulburări după atacuri asupra caselor și afacerilor lor în timpul protestelor naționaliste violente din orașele din întreaga țară. Zeci de magazine deținute de sirieni au fost incendiate sau jefuite de masele turcești de duminică, când tensiunile de lungă durată dintre cele două comunități au escaladat în orașul anatolian Kayseri.

Turci înarmați cu bâte și cuțite au coborât asupra caselor și afacerilor după ce un bărbat sirian a fost acuzat de abuz asupra unui copil sirian. Mulțimile s-au adunat ulterior în alte orașe și municipii care găzduiesc populații mari de sirieni, scandând „nu vrem refugiați în țara noastră”.

În Istanbul, mari bande de bărbați pe motociclete, mulți înfășurați în drapele turcești, au patrulat cartierele cu populații mari de refugiați. Un bărbat sirian a fost înjunghiat în picior în timp ce se întorcea acasă de la muncă în Gaziantep, un oraș aproape de graniță.

