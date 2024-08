Trucul care te poate ajuta să-ți amintești mereu lucrurile importante

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, apare un anumit grad de deteriorare în unele funcții ale sistemului nostru nervos, cum ar fi memoria. Cu toate acestea, există anumite strategii și obiceiuri pe care le putem aplica pentru a încetini cât mai mult acest declin și pentru a ne adapta în viața de zi cu zi în funcție de abilitățile noastre.

Metoda FOUR

Acest lucru este explicat de neurologul Andrew Budson și neurocercetătoarea Elizabeth Kensinger într-un interviu acordat publicației The Harvard Gazette, în care oferă și detalii despre recentul lor volum Why We Forget and How to Remember Better: The Science Behind Memory.

Așa cum menționează, în această lucrare explică detaliat dispozitivul mnemotehnic FOUR, care include patru pași esențiali necesari pentru a reține informațiile în memorie. Astfel, spun ei, putem fi siguri că ne vom aminti corect tot ceea ce avem nevoie.

În mod specific, Kensinger detaliază că „în primul rând, trebuie să ne concentrăm atenția; în al doilea rând, trebuie să organizăm informația; în al treilea rând, să înțelegem informația; și în cele din urmă, să asociem informația cu altceva pe care creierul nostru deja îl știe”.

„E mult mai ușor să o spui decât să o faci”, recunoaște ea. „Adesea, atunci când cineva spune: ‘Am fost la o petrecere, am întâlnit toți acești oameni și nu-mi amintesc niciunul dintre numele lor’, greșeala a apărut în prima fază, adică neatenția. Pot apărea și greșeli în recuperarea informației [...] În acele momente, cel mai bine este să evităm să generăm răspunsuri posibile și, în schimb, să folosim câteva indicii generale de recuperare, cum ar fi să ne gândim la ultima dată când am văzut persoana, contextul sau posibilele conexiuni pe care le avem cu acea persoană.”, potrivit 20minutos.es.

Alzheimer este o boală neurodegenerativă care afectează creierul și se caracterizează prin pierderea progresivă a memoriei, precum și a altor funcții cognitive.

Cei care suferă de această boală o resimt treptat, iar, pe lângă pierderile de memorie, care sunt primele simptome care se manifestă, se produc și probleme progresive în gândire, planificare și execuție a sarcinilor complexe. De asemenea, pot apărea schimbări de dispoziție, comportament și comunicare, iar uneori persoanele afectate pot fi dezorientate.

Așa cum explică prestigioasa Clinică Mayo, această boală determină efectiv micșorarea creierului și moartea neuronilor cerebrali. Cauza exactă a Alzheimerului nu este cunoscută încă, deși se crede că este legată de factori genetici și de stilul de viață. Astfel, anumiți factori includ vârsta înaintată, antecedentele familiale, precum și hipertensiunea arterială și diabetul.

În cazul Alzheimerului, memoria pe termen scurt este în mod concret prima care este afectată. De exemplu, a avea mai multe momente de uitare sau a nu-ți aminti o dată poate fi ceva semnificativ și legat de această boală dacă se întâmplă în mod repetat.

Conform celor de la Clinică Mayo, primele semne includ „dificultăți în a-ți aminti evenimente sau conversații recente, dar treptat memoria se înrăutățește și apar alte simptome pe măsură ce boala progresează”.

Organizația menționează că medicamentele pot îmbunătăți simptomele sau pot întârzia progresia acestora și că există programe și servicii care pot oferi sprijin celor care suferă de Alzheimer sau familiei lor. Cu toate acestea, nu există niciun tratament care să vindece această boală.

Cum să ne dăm seama?

Un bun indicator pentru a diferenția uitarea ocazională de semnalele de alertă că ar putea fi ceva mai grav este capacitatea de a ne da seama că am uitat ceva. Astfel, persoanele care suferă de această boală nu își dau de obicei seama de pierderea lor de memorie, potrivit 20minutos.es.

