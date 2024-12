Trei cuvinte criptice, sculptate în gloanțele care l-au ucis pe magnatul asigurărilor din SUA

Potrivit surselor poliției, trei cuvinte – „negați,” „destituiți” și „apărați” – erau gravate pe cartușele și gloanțele descoperite la locul crimei. Motivația atacului și identitatea atacatorului rămân însă un mister, scrie The Independent.

Poliția a recuperat trei gloanțe nefolosite și trei cartușe trase de calibrul 9 mm de la locul crimei, fiecare dintre ele purtând una dintre cele trei inscripții. Investigațiile se concentrează acum pe înțelegerea semnificației acestui mesaj.

Cuvintele par să reflecte titlul unei cărți semnate de Jay Feinman, Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It. În această lucrare, autorul explorează practicile companiilor de asigurări care refuză sau întârzie plata despăgubirilor pentru a-și maximiza profiturile. Nu este clar dacă acest detaliu are legătură directă cu crima sau dacă atacatorul încerca să transmită un mesaj personal.

Brian Thompson, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat în spate și în picior în jurul orei 6:46 dimineața, la scurt timp după ce a ajuns la hotel pentru a participa la o conferință. Atacatorul, un bărbat alb îmbrăcat complet în negru, a fost surprins de camerele de supraveghere așteptând victima lângă hotel, după ce a fost văzut mai devreme cumpărând apă și batoane energizante de la un Starbucks din apropiere.

Potrivit NYPD, atacul nu a fost „un act de violență aleatoriu,” ci o „acțiune țintită.” După ce l-a împușcat pe Thompson, atacatorul a fugit pe jos printr-o alee și s-a urcat pe o bicicletă electrică modificată, îndreptându-se spre Central Park, unde a fost văzut ultima oară.

Indiciile și dovezile colectate

Poliția a recuperat o sticlă de apă și un telefon mobil lăsate de atacator în apropierea locului crimei. Ambele obiecte sunt analizate pentru a găsi urme de ADN sau amprente care ar putea conduce la identificarea acestuia.

Mai multe imagini de supraveghere au surprins suspectul în zonele apropiate atât înainte, cât și după atac. Camerele de pe Upper West Side l-au arătat transportând o baterie de bicicletă electrică, sugerând că vehiculul folosit în evadare fusese modificat. Alte înregistrări video îl arată părăsind Central Park pe strada 85, cu câteva minute înainte de ora 7:00.

Poliția explorează ipoteza că atacatorul ar fi folosit o bicicletă electrică de închiriat, precum Citi Bike, care necesită un card bancar și sunt dotate cu GPS. Cu toate acestea, autoritățile iau în calcul și posibilitatea ca acesta să fi folosit metroul pentru a ajunge în apropierea locului crimei.

Niciun arest nu a fost făcut până în prezent, iar NYPD a oferit o recompensă de 10.000 de dolari pentru informații care să ducă la capturarea suspectului.

