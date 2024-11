Tragedie în China: 35 de persoane ucise și peste 40 rănite după ce un SUV a intrat într-o mulțime la un centru sportiv/ video

Citește și: Incendiu de vegetație lângă New York. Peste 2.000 de hectare au fost pârjolite

Incidentul a avut loc în jurul orei 20.00, iar bilanțul preliminar indică 35 de morți și peste 40 de răniți, care au fost transportați de urgență la spital. Informația a fost transmisă marți de poliția locală, potrivit CNN.

#Watch: 35 people have been killed and dozens of others were injured in a car ramming in Zhuhai, south China's Guangdong Province.#China #Zhuhai #chinese #Accident pic.twitter.com/cQIxUoF8aw